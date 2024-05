Klopp powiedział, co myśli o VAR. "Głosowałbym przeciwko"

Przez wiele lat spędzonych w Anglii Juergen Klopp wyrobił sobie markę jednego z najlepszych trenerów na świecie. Jednocześnie Niemiec nie stroni od krytyki skierowanej w stronę sędziów, którzy jego zdaniem nadzwyczaj często podejmują krzywdzące dla jego zespołu decyzje. Szkoleniowiec Liverpoolu znany jest z narzekania na pracę arbitrów.

Klopp powiedział wprost, czy jest za zniesieniem VAR-u. "Nie da się wymienić ludzi"

- Wiele rzeczy było dzisiaj przeciwko nam. Sędzia Anthony Taylor dał nam czerwoną kartkę w meczu przeciwko Manchesterowi City za zapasy między Bernardo Silvą a Mohamedem Salahem, a dziś była podobna sytuacja z Diego Jotą i nikogo już nie wyrzucił z boiska. To niewiarygodne, co się dziś działo - rozpaczał po przegranej 1:3 z Arsenalem. To tylko jeden z wielu przykładów niezadowolenia Kloppa z sędziów Premier League.

56-latek jest rozczarowany nie tylko decyzjami głównych arbitrów, ale i tych, którzy obsługują VAR. Ten również nie jest nieomylny. Szczególnie wtedy, jeśli ostateczna decyzja należy do człowieka, który ocenia dane wydarzenia boiskowe. Na tym aspekcie skupił się Juergen Klopp. Niemiec brutalnie podsumował całą strukturę funkcjonowania VAR-u.

- Nie sądzę, że VAR jest problemem. Problemem jest sposób, w jaki go używamy. Nie da się oczywiście zmienić ludzi, którzy go obsługują, to jasne. Potrzebujesz ich. Ale ci ludzie nie potrafią robić tego prawidłowo. Więc tak, głosowałbym przeciwko VAR - wypalił Niemiec cytowany przez BBC i Fabrizio Romano. W czwartek 6 czerwca w Harrogate kluby Premier League będą głosowały w sprawie potencjalnego zniesienia VAR-u na przyszły sezon. Jest to inicjatywa zaproponowana przez Wolverhampton. Władze ligi niezbyt przychylnie patrzą na taki scenariusz, jednak jak widać, technologia ma również swoich przeciwników.

Mimo to VAR w wielu przypadkach okazał się pomocny dla sędziów, którzy po weryfikacji mogli właściwie zinterpretować wydarzenia z murawy, takie jak chociażby faule. Sky Sports wylicza, że liczba prawidłowych decyzji arbitrów po wprowadzeniu VAR-u w 2019 roku wzrosła z 82 do 96 proc w lidze angielskiej. Jednocześnie często na ostateczny werdykt kibice i piłkarze czekają zbyt długo. - Przeprowadzamy zbyt wiele weryfikacji i zajmuje to zbyt dużo czasu. To wpływa na płynność gry - mówił Tony Scholes, dyrektor ds. piłki nożnej Premier League, cytowany przez wymienione źródło.

BBC podkreśla jednak, że pomimo słów Kloppa Liverpool raczej opowie się za utrzymaniem VAR-u w kolejnym sezonie. W niedzielę Niemiec ostatni raz poprowadzi drużynę z Anfield w meczu przeciwko wspomnianemu Wolverhampton. - Nie sądzę, że pożegnanie jest kiedykolwiek miłe, ale pożegnanie bez poczucia smutku i zranienia oznaczałoby po prostu, że czas, który razem spędziliśmy, nie był wspaniały - dodał 54-latek. Liverpool skończy sezon na trzeciej pozycji.