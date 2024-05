To koniec piłki, jaką znamy?! Szef FIFA ogłosił całemu światu. Będzie jak w tenisie

Piłka nożna cały czas ewoluuje. Międzynarodowe organizacje wprowadzają zmiany, by nie tylko uatrakcyjnić widowisko, ale i zniwelować liczbę błędów, które popełniają sędziowie. Dlatego też kilka lat temu zaczęto stosować system VAR. Wywołał on dość skrajne emocje. Jedni nie wyobrażają sobie rozgrywek bez niego, inni z chęcią wróciliby do tego, co było przed wprowadzeniem wideoweryfikacji. FIFA nie zamierza wycofywać VAR-u, a doskonalić technologię. I w związku z tym już wkrótce w życie wejdzie istotna modyfikacja, która z pewnością przypadnie do gustu trenerom. Walczyli o nią już od dawna.

Gianni Infantino zapowiada zmiany w VAR. Trenerzy będą mogli realnie wpływać na przebieg rywalizacji

W piątek odbył się 74. Kongres FIFA w Bangkoku, na którym zjawiło się wiele osobistości ze świata piłki nożnej, w tym i Gianni Infantino. Szef światowej organizacji poruszył kilka ważnych wątków dotyczących przyszłości międzynarodowego futbolu. Jeden z nich dotyczył właśnie systemu VAR.

Okazuje się, że Szwajcar zdecydował się przystać na propozycję środowiska i wprowadzi zmianę, która stosowana jest już w tenisie. Jak dotąd o tym, czy dana sytuacja będzie poddana wideoweryfikacji w meczu piłki nożnej, decydował sędzia.

Teraz jednak takie prawo będzie przysługiwać też szkoleniowcom. Każdy z nich będzie miał możliwość poproszenia o sprawdzenie dwóch spornych sytuacji w trakcie jednego spotkania. Infantino poinformował też, jak ta zmiana będzie wyglądać w rzeczywistości.

- Trener każdej z ekip będzie miał prawo zwrócić się o pomoc do VAR-u dwukrotnie w trakcie meczu. Jeżeli będzie miał rację i pierwotna decyzja arbitra ulegnie zmianie, wówczas nadal będzie miał prawo do dwóch kontroli. Jeśli natomiast szkoleniowiec pomyli się i okaże się, że sędzia podjął słuszną decyzję, wówczas straci jedną kontrolę zgodnie z żądaniem - tłumaczył Infantino, cytowany przez klix.ba. Nie ujawnił jednak, od kiedy wspomniane reguły wejdą w życie.

Na kibiców czekają spore emocje. Już niespełna miesiąc dzieli nas od Euro 2024

Nie ulega wątpliwości, że zmiana zasad będzie sporym ułatwieniem dla trenerów, którzy będą mogli jeszcze mocniej wpływać na losy rywalizacji. A na tym nie koniec zmian. FIFA planuje wprowadzić kolejne modyfikacje w VAR, by ten stał się bardziej przejrzysty i dostępny dla wszystkich. - Ten system jest w fazie tworzenia - dodawał.

Kolejną wielką imprezą, którą zorganizuje FIFA, będą mistrzostwa świata w 2026 roku. Gospodarzami będą USA, Kanada i Meksyk. Wcześniej jednak, bo już za niespełna miesiąc kibice będą mogli podziwiać zmagania na Euro 2024. W turnieju udział weźmie też reprezentacja Polski. Na etapie fazy grupowej zmierzy się z Holandią, Francją i Austrią.