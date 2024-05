Dramat wielkiej gwiazdy rywali Polaków. Przesądzone. Nie pojedzie na Euro 2024

16 czerwca z Holandią, 21 czerwca z Austrią, a 25 czerwca z Francją - tak przedstawia się terminarz meczów reprezentacji Polski podczas zbliżających się finałów EURO 2024. Biało-czerwoni trafili do wymagającej grupy.

Wielka gwiazda opuści EURO. Problem Austriaków

Z pewnością faworytami będą wicemistrzowie świata Francuzi i chcący wrócić do światowej czołówki Holendrzy. Nie można jednak lekceważyć Austriaków. To zespół, który w eliminacjach pod wodzą Ralfa Rangnicka radził sobie znakomicie.

W meczach towarzyskich Austriacy pokonywali Niemców 2:0 czy Turków 6:1. Na samych mistrzostwach ich potencjał może być jednak dużo mniejszy. Były trener Manchesteru United ma poważny problem. Z powodu zerwanych więzadeł turniej opuści pomocnik RB Lipsk Xaver Schlager. Na EURO zabraknie także Alexandra Schlagera. Bramkarz RB Salzburg doznał kontuzji kolana, która wykluczy go z udział w czempionacie.

Austriacy mieli nadzieję, że wyścig z czasem wygra David Alaba. Niestety - według doniesień portalu The Athletic obrońca Realu Madryt musiał przejść kolejną operację. Tym razem poddał się artroskopii. W grudniu ubiegłego roku zerwał więzadła krzyżowe i od tego czasu pauzował.

31-latek to największa gwiazda reprezentacji Austrii. W jej barwach rozegrał aż 105 meczów i zdobył 15 goli. To także ważny element układanki taktycznej w drużynie narodowej. Jest piłkarzem niezwykle uniwersalnym, bo choć w klubie zazwyczaj występuje na pozycji bocznego lub środkowego obrońcy, to w kadrze często gra w środku pola.

Reprezentacja Polski z Austrią zmierzy się 21 czerwca - będzie to drugie spotkanie grupowe. Pięć dni wcześniej Polacy zagrają z Holandią. Podopieczni Michała Probierza 7 i 10 czerwca przed turniejem sprawdzą się w towarzyskich meczacjh z Ukrainą i Turcją.