Media: Laporta zrzucił bombę na Xaviego. Kabaret w Barcelonie

W czwartkowy wieczór FC Barcelona po dwóch golach Fermina Lopeza pokonała 2:0 Almerię, która powoli żegna się z La Liga. Dzięki temu drużyna Xaviego umocniła się na pozycji wicelidera, na której najprawdopodobniej zakończy przeciętny sezon. W Hiszpanii wydarzenia z samego spotkania zeszły jednak na dalszy plan. Od rana media rozpisują się o przyszłości Xaviego, która wbrew pozorom do tej pory nie jest pewna.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Probierz odpowiada na głośny tekst Sport.pl. Mocna polemika. "Dobrze, że się prześlizgnęliśmy"

Hiszpanie nie mają wątpliwości. Mówią wprost o sensacyjnej decyzji Laporty

Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem meczu z Almerią Xavi wypowiedział słowa, które łagodnie mówiąc, zirytowały Joana Laportę i cały zarząd klubu. Na pytanie o to, czy Barcelona w przyszłym sezonie będzie w stanie rywalizować z Realem Madryt, trener wypalił: - Kibic Barcelony musi zrozumieć, że sytuacja jest bardzo skomplikowana. Nie jesteśmy w stanie konkurować ekonomicznie. To nie ma nic wspólnego z tym, co mieliśmy 25 lat temu, kiedy trener przyszedł i powiedział: "Chcę tego, tego i tego". To już tak nie działa. Nie jest tak, że jesteśmy na takim samym poziomie jak inne kluby, które mają lepszą sytuację ekonomiczną. Barcelonista musi to zrozumieć. Ja rozumiem to jako trener. Tak, rozmawiałem z prezydentem i z Deco. Dostosujemy się do tego, ale to nie znaczy, że nie chcemy rywalizować o tytuły.

Potem odbyło się wspomniane spotkanie, jednak jego wynik nie miał już większego znaczenia. Prezydent Barcelony wściekł się do tego stopnia, że ponoć był w stanie z dnia na dzień podjąć decyzję o zwolnieniu Xaviego po zakończeniu sezonu. I według Jordiego Baste - dziennikarza radia RAC1 - taki scenariusz ma się wydarzyć. Z jego informacji wynika, że w przyszłym sezonie Xavi Hernandez nie będzie już trenerem katalońskiej drużyny.

Już teraz to, co dzieje się w Barcelonie można nazwać telenowelą, ale jeśli ws. Xaviego nastąpiłby kolejny zwrot, byłby to istny kabaret i kompromitacja. Najpierw 44-latek deklarował, że wraz z końcem czerwca odejdzie z klubu. Trzy tygodnie temu zmienił zdanie i na oficjalnej konferencji prasowej potwierdził, że nadal będzie szkoleniowcem Barcelony. W takiej sytuacji można przypuszczać, że decyzje podejmowane przez zarząd i samego Laportę są emocjonalne i nieprzemyślane.

Co ciekawe, prezesa i dyrektora sportowego, którym jest Deco, zabrakło na trybunach w Almerii. "Ani Laporta, ani nikt w zarządzie nie wierzy w Xaviego" - dodaje David Bernabeu Reverter z katalońskiego "Sportu", który spekuluje, że w klubie znów panuje konfliktowa atmosfera. Barceloński cyrk trwa w najlepsze, co z pewnością niezbyt dobrze odbije się na samej drużynie.