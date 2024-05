152 osoby nie żyją. Kataklizm dotknął największej świętości. Takiego dramatu nie było od 80 lat

Na przełomie kwietnia i maja w brazylijskim stanie Rio Grande do Sul przez dwa tygodnie trwały burze i wielkie ulewy. Ogromne ilości nieodprowadzonej wody doprowadziły do powodzi, osunięć ziemi, zalania tamy wodnej, domów, ulic, bloków i samochodów. Sytuacja jest tragiczna. - Przeciętna opadów w niektórych miejscowościach Rio Grande do Sul w maju, to 150 milimetrów deszczu, tymczasem w ciągu zaledwie czterech dni maja wzrosła w niektórych rejonach 400 do 500 milimetrow - podkreśla peruwiański naukowiec Jose Antoni Marengo z Krajowego Centrum Monitoringu i Ostrzeżeń przed Klęskami Naturalnymi Brazylii.

Wielka powódź w Brazylii. Federacja nie mogła podjąć innej decyzji

Z ostatnich doniesień medialnych wynika, że kataklizm zabił już 152 osoby, a liczba ta z dnia na dzień zapewne będzie rosła. Z zalanych obszarów ewakuowano ponad 600 tys. ludzi, a dziesiątki z nich są zaginione. Powódź dotknęła również obiekty sportowe. Wybudowana w 2012 roku Arena do Gremio, podobnie jak lotnisko w brazylijskim mieście, jest kompletnie zalana. Wybudowanie obiektu kosztowało 205 milionów euro.

Oprócz Gremio ze stanu Rio Grande do Sul pochodzą dwie inne drużyny brazylijskiej Serie A - Internacional i Juventude. Spotkania tych zespołów już dawno zostały odwołane. Rozgrywanie meczów w takich warunkach jest niemożliwe. Na dramatyczne wydarzenia obojętna nie mogła pozostać Brazylijska Federacja Piłki Nożnej. W środę opublikowano oświadczenie, w którym poinformowano o zawieszeniu rozgrywek do 27 maja. W praktyce oznacza to, że 7. i 8. kolejka nie zostaną rozegrane zgodnie z terminem. Według ustaleń lokalnych mediów o taką decyzję federacji apelowało aż 15 z dwudziestu drużyn tamtejszej ligi. Nic dziwnego, skoro cały region jest sparaliżowany. Przeciwko zawieszeniu ligi było pięć klubów: Red Bull Bragantino, Corinthians, Flamengo, Palmeiras oraz Sao Paulo.

Mimo to wątpliwym jest, aby do końca miesiąca poradzono sobie z samą powodzią i jej nieuniknionymi skutkami. 27 maja ma odbyć się nadzwyczajne zebranie, podczas którego podjęte zostaną dalsze kroki. Postanowienie o zawieszeniu rozgrywek dotyczy jednak tylko najwyższego poziomu w Brazylii, czyli Campeonato Brasileiro Serie A. Mecze pucharowe oraz spotkania na niższych szczeblach mogą odbyć się w pierwotnych terminach.

W trudnym dla wszystkich Brazylijczyków czasie z pomocą przychodzą również sami piłkarze. Mowa m.in. o Diego Coscie - byłej gwieździe Atletico Madryt czy Chelsea. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia i filmy, na których widać, jak napastnik Gremio zakasał rękawy i przy pomocy skutera wodnego pomagał wydostać się poszkodowanym z zalanych miejsc Rio Grande do Sul.