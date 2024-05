Selekcjoner Włochów nazwał Szczęsnego "bezużytecznym". Od razu się wytłumaczył

Euro 2020 padło łupem reprezentacji Włoch. Wielką rolę w zdobyciu przez Italię złotego medalu odegrał bramkarz Gianluigi Donnarumma. W finałowym starciu z Anglikami został bohaterem. W serii jedenastek obronił rzuty karne Jadona Sancho i decydujący Bukayo Saki, czym zapewnił swojej reprezentacji zwycięstwo.

Tym razem rywalizacja o włoską bluzę z numerem jeden zapowiada się interesująco. Poza Donnarummą, który reprezentuje barwy PSG, Luciano Spalletti będzie miał do dyspozycji Guglielmo Vicario. Golkiper Tottenhamu to jedno z odkryć Premier League i wielokrotnie ratował swoją drużynę przed utratą punktów.

Wiadomo jednak, że bramkarz to specyficzna pozycja na boisku. Tylko jeden zawodnik może występować na murawie. Przed selekcjonerem więc spory ból głowy. Na kogo postawić na turnieju? Czy na doświadczonego i sprawdzonego w warunkach turniejowych Donnarummę, czy może na nowicjusza Vicario?

Na myśl przychodzi od razu sytuacja, z którą Spalletti mierzył się w Romie kilka lat temu. Podczas trenowania klubu z Wiecznego Miasta miał do dyspozycji Wojciecha Szczęsnego i Alissona Bekcera. Wielu uważało, że szkoleniowiec źle zarządza bramkarzami. Alisson dopiero po odejściu Polaka do Juventusu został numerem jeden w rzymskiej bramce. Później został najdroższym bramkarzem w historii futbolu. Za ponad 60 milionów euro trafił do Liverpoolu.

Szkoleniowiec nawiązał ostatnio właśnie do czasu pracy w Rzymie i dość zaskakująco wypowiedział się o Polaku. Do dziś uważa, że nie wszyscy kibice rozumieli jego decyzje. - W Romie miałem Szczęsnego i Alissona, więc dla wielu ludzi, zawiodłem z oboma, lub obaj byli bezużyteczni. Zamiast tego obaj zaliczyli świetne występy i byliśmy pewni, że obaj są mistrzami - cytuje słowa selekcjonera Włochów portal football-italia.net.

Reprezentacja Włoch trafiła do niezwykle wymagającej grupy B. Zmierzą się w niej z Hiszpanami - półfinalistami ostatniego Euro, Chorwatami - medalistami dwóch ostatnich mundiali, a także nieobliczalną i zawsze groźną Albanią.