Sceny na konferencji Niemców. Nie uwierzysz, co Nagelsmann powiedział nt. Marciniaka

To nie są najłatwiejsze tygodnie w karierze Szymona Marciniaka. Znalazł się bowiem na cenzurowanym po błędzie w półfinale Ligi Mistrzów pomiędzy Realem Madryt a Bayernem Monachium. W decydującej akcji meczu odgwizdał spalonego, zamiast pozwolić dać rozwinąć się akcji i pozwolić na ewentualną analizę VAR. Pech chciał, że w tej sytuacji niemiecki zespół zdobył gola i mógł nadal walczyć o awans do finału. Głos w sprawie zabierali reprezentanci Niemiec. Teraz do sytuacji - w nieco żartobliwy sposób - wrócił selekcjoner drużyny narodowej Julian Nagelsmann.

Szpilka wbita Marciniakowi. Nagelsmann rzucił żartem

To był doliczony czas gry drugiej połowy meczu Realu Madryt z Bayernem Monachium. Bawarczycy przegrywali 1:2, ale próbowali odrobić straty. Posłali długą piłkę do za linię obrony rywali i wtedy Tomasz Listkiewicz podniósł chorągiewkę, a Szymon Marciniak odgwizdał spalonego tuż przed strzałem Matthijsa de Ligta. Powtórki pokazały, że sytuacja była bardzo na styku i do dzisiaj nie ma pewności - spalony był czy go nie było. Po meczu piłkarze Bayernu mocno krytykowali tę decyzję.

Thomas Mueller po kolejnym ligowym spotkaniu, w którym sędziowie nie uznali gola Bryana Zaragozy, wrócił do wątku meczu w Madrycie. - Tym razem sędzia liniowy nie podniósł flagi [przy anulowanym golu Zaragozy - przyp. red.]. To zdecydowana poprawa względem środy - powiedział wprost doświadczony zawodnik.

Okazuje się, że choć od wydarzeń w Madrycie minęło trochę czasu, to wątek Marciniaka pojawił się także w rozmowach reprezentantów Niemiec i selekcjonera. Kwestię poruszył Julian Nagelsmann - trener drużyny narodowej. Cytat z jego wypowiedzi obiegł już Internet.

- Thomas poskarżył się na sędziego (w meczu z Realem Madryt), powiedziałem mu, że to ja (zapłaciłem sędziemu), więc wcześniej dołączyłeś do kadry narodowej. Zapytał, czy FC Bayern sfinansował eliminację, odpowiedziałem, że nie, to były moje własne pieniądze - powiedział. Na koniec zaznaczył i uspokoił: - To był oczywiście tylko żart.

Szymon Marciniak będzie zapewne jednym z sędziów podczas Euro 2024. Turniej rozpocznie się 14 czerwca meczem Niemcy - Szkocja na Allianz Arenie w Monachium. Finał rozegrany zostanie dokładnie miesiąc później na Stadionie Olimpijskim w Berlinie. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji z meczów mistrzostw Europy na Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.