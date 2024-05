Van den Brom wskazał przewagę Polski nad Holandią. "My nie mamy takiego piłkarza"

Reprezentacja Holandii w 1988 roku zdobyła mistrzostwo Europy. To jej jedyne trofeum na wielkiej imprezie, ale od wielu dekad drużyny narodowe z tego kraju są uznawane za faworytów kolejnych czempionatów. Zespół prowadzony obecnie przez Ronalda Koemana będzie pierwszym rywalem Polski podczas zbliżającego się Euro 2024.

Van den Brom typuje przed Euro 2024. Dostrzegł przewagę Polaków

W kadrze Holendrów aż roi się od gwiazd. Nazwiska Virgila van Dijka, Frenkiego de Jonga, czy Matthijsa de Ligta zna większość fanów futbolu. Głos w sprawie reprezentacji Holandii zabrał doskonale znany w naszym kraju John van den Brom. Były trener Lecha Poznań, który od lipca będzie prowadził Vitesse Arnhem, w rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty opowiedział o swoich odczuciach przed zbliżającymi się mistrzostwami.

- U nas generalnie jest tak, że przed turniejem kibice są zawsze optymistycznie nastawieni. Ale podkreślam słowo "przed", bo w trakcie to różnie już bywa. Niemniej według mnie powodów do optymizmu nie brakuje. Holandia to zespół, który może na tym turnieju zdziałać coś dobrego. Oczywiście, potrzeba do tego również trochę szczęścia, ale jest szansa na dobry wynik. Mamy piłkarzy, którzy grają w wielkich klubach, w najlepszych ligach. Natomiast minusem jest to, że niektórzy nasi ważni gracze są kontuzjowani i nie wiadomo, czy zdążą się wyleczyć przed turniejem - powiedział.

Zdradził, że czeka na kontuzjowanego Frenkiego de Jonga. - W mojej opinii to najważniejszy nasz piłkarz. Jestem jego fanem. Uważam, że jego obecność lub absencja może zrobić bardzo dużą różnicę - przyznał. Dodał także, że atutem Holendrów powinien być rozgrywający bardzo dobry sezon kapitan van Dijk.

W swoich przemyśleniach nie uciekał także od tematu Polski. Co więcej - w jednym aspekcie dostrzegł przewagę biało-czerwonych. - W tym momencie patrzę na nasz atak: nie mamy klasycznej "dziewiątki". Nie mamy takiego piłkarza, jakiego ma Polska. Mówiąc wprost: nie mamy swojego Lewandowskiego - przyznał.

- Oglądałem wasz mecz z Walią i widziałem tam drużynę. Piłkarzy walczących, wiedzących, co mają robić na boisku, dobrze zorganizowanych. Widać, że nowy trener do nich dotarł. Znalazł sposób, wiedział, jak chce grać. W Walii jeden polski piłkarz walczył za drugiego. A nie powiem, żebym wszystkie te aspekty widział we wcześniejszych waszych meczach… - podsumował doświadczony szkoleniowiec.

Mecz Holandii z Polską rozegrany zostanie 16 czerwca o 15:00. To właśnie wówczas oba zespoły wyjdą na murawę stadionu w Hamburgu. Kolejne spotkanie biało-czerwoni rozegrają 21 czerwca w Berlinie. Rywalem będzie Austria. Zakończenie fazy grupowej 25 czerwca w Dortmundzie. Tym razem podopieczni Michała Probierza zmierza się z wicemistrzami świata Francuzami.