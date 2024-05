Transferowa bomba Wieczystej! Niedawno strzelał gole w Lidze Mistrzów

Wieczysta Kraków jest już coraz bliżej awansu do II ligi. Zespół prowadzony przez Sławomira Peszko ostatnio został zatrzymany przez NKP Podhale Nowy Targ (0:1). To ich pierwsza porażka od 22 spotkań. Na cztery kolejki przed końcem Wieczysta ma siedem punktów przewagi nad drugą Siarką Tarnobrzeg. Poza rywalizacją na boiskach III ligi władze klubu skupiają się już na wzmocnieniach przed kolejnym sezonem.

Ostatnio Filip Trokielewicz z portalu mkszaglebie.pl podawał, że Wieczysta chce skusić do transferu Marcina Cebulę, któremu wygasa kontrakt z Rakowem Częstochowa. W tym przypadku wygląda na to, że Cebuli bliżej jest do Zagłębia Lubin czy Górnika Zabrze. W barwach Wieczystej nie brakuje jednak piłkarzy z przeszłością w Ekstraklasie. W tym gronie jest m.in. Michał Pazdan, Rafał Pietrzak, Thibault Moulin czy Michał Trąbka. W Krakowie planują teraz kolejny wielki transfer.

Dawniej grał przeciwko Realowi Madryt. Teraz chce go Wieczysta Kraków

Portal podkarpacielive.pl informuje, że na liście życzeń Wieczystej znalazł się Sebastian Thill ze Stali Rzeszów. Umowa reprezentanta Luksemburga z klubem I ligi wygasa w czerwcu br. i wygląda na to, że nie będzie przedłużona. Z tego ma zamiar skorzystać Wieczysta, a jej oferta "jest z gatunku tych nie do odrzucenia". Wspomniane źródło dodaje, że Thillem interesują się też kluby zagraniczne. "Świetny zawodnik w 1. lidze. Asystę, zagranie za linię obrony to on ma" - tak pomocnika Stali charakteryzuje Samuel Szczygielski z "Meczyków".

Thill ma za sobą występy w Lidze Mistrzów w barwach Sheriffa Tyraspol. Wtedy 36-krotny reprezentant Luksemburga strzelił gola w meczach z Realem Madryt (2:1) czy Interem Mediolan (1:3). Thill był wtedy wypożyczony z Progresu Niederkorn. W sezonie 22/23 grał w 2. Bundeslidze w barwach Hansy Rostock, która zapłaciła za niego 100 tys. euro. Thill trafił do Stali we wrześniu zeszłego roku bez kwoty odstępnego.

Thill zagrał w 28 meczach tego sezonu w barwach Stali we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił trzy gole i zanotował siedem asyst. Więcej asyst od Thilla w zespole z Podkarpacia ma tylko Serb Andreja Prokić, który zaliczył osiem asyst w I lidze.

Na dwie kolejki przed końcem sezonu Stal zajmuje jedenaste miejsce z 45 punktami, a w ostatniej kolejce pokonała 4:2 Bruk-Bet Termalikę Nieciecza.