Gwiazdor rzucił futbol i przeszedł na islam. Zaraz będzie miliarderem

Jose Ignacio Peleteiro Ramallo rozpoczął przygodę z piłką w Celcie Vigo, ale w 2013 r. zaczęła się jego tułaczka - najpierw trafił do Eibar, później był wypożyczony do Brentford i znów do Eibar. Występował też w Birmingham i Aston Villi. W 2020 r. trafił do Deportivo Alaves i tam, w wieku 30 lat, porzucił piłkę. "Straciłem ambicję, którą miałem w poprzednich latach" - mówił, cytowany przez birminghammail.co.uk.

Zakończył karierę w wieku 30 lat i przeszedł na islam. Ogromne zmiany w życiu Joty

Hiszpan po futbolowej karierze całkowicie zmienił swoje życie. Peleteiro przeszedł na islam, a w mediach społecznościowych pojawiło się wideo, na którym widać, jak wymawia szahada (muzułmańskie wyznanie wiary). Nie zmienił jednak swojego imienia i nazwiska.

Dzięki konwersji dołączył do grona byłych piłkarzy, którzy przeszli na islam. W ostatnich latach na taki krok decydowali się m.in. Nicolas Anelka, Franck Ribery czy Clarence Seedorf.

Niedługo osiągnie status miliardera

Hiszpan zainwestował także w firmę Groinn, zajmującą się technologią rolniczą. Były piłkarz jest teraz większościowym udziałowcem, a firma niedawno nawiązała współpracę z hiszpańskim rządem, co według prognoz powinno doprowadzić do zwiększenia wartości spółki do trzech miliardów euro. Media podają, że Hiszpan wkrótce osiągnie status miliardera.

- Wartość firmy jest obecnie dziesięciokrotnie wyższa niż kwota, którą zainwestowałem. Mam już oferty sprzedaży, ale wiem, że w ciągu najbliższych trzech lat będzie ona warta znacznie więcej. (...) Jesteśmy liderami w branży technologii rolniczej - przyznał Peleteiro w jednym z wywiadów, cytowany przez Sportsport.ba.