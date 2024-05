Niemcy wydali wyrok na Marciniaka. UEFA chowa go do szafy. "Delikatnie ujmując"

O Szymonie Marciniaku nadal jest głośno po półfinale Ligi Mistrzów pomiędzy Realem Madryt a Bayernem Monachium. Kolejne osoby zarzucają Polakowi karygodny błąd w kluczowym momencie spotkania i może mieć to wpływ na jego pozycję przed Euro 2024. Według Szymona Borczucha z TVP Sport arbiter może nie poprowadzić meczu, do którego wskazywano go od tygodni.

3 Fot. REUTERS/Susana Vera Otwórz galerię Na Gazeta.pl