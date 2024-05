To będzie rewolucja w Lechu Poznań. Nowy trener już działa. "Musimy"

Dla Lecha Poznań ten sezon jest rozczarowujący. Nie udało się awansować do europejskich pucharów, a potem nie wykorzystano napiętego kalendarza najpoważniejszych rywali i ich zmęczenia graniem co trzy dni. Do tego "Kolejorz" większość czasu oglądał plecy zaskoczeń sezonu, czyli Jagiellonii Białystok i Śląska Wrocław. Wiosną grał mało efektownie, zawodził w starciach z największymi rywalami.

Nowy trener wyznaczył cele Lecha

Lech skończy ten sezon bez trofeum, a od lipca czeka go nowe otwarcie z Nielsem Frederiksenem na ławce trenerskiej. Jego temat był w gabinetach władz klubu od kilku miesięcy. Miał okazję obejrzeć mecz Lecha z trybun i przeanalizować grę klubu oraz przedstawić swój pomysł. Wizja spodobała się szefostwu.

Duńczyk podpisał we wtorek kontrakt. Udzielił także wywiadu mediom klubowym, w którym przedstawił trzy konkretne cele, które powinni zrealizować piłkarze pod jego wodzą.

Najważniejszą rzeczą są wyniki Frederiksen i władze Lecha chcą, by klub znów był na szczycie, wygrał mistrzostwo lub Puchar Polski, a najlepiej zdobył podwójną koronę.

- Po pierwsze, osiąganie dobrych wyników. Jestem tutaj, aby wygrywać trofea, aby walczyć o mistrzostwo. To jest moje pierwsze, moje najważniejsze zadanie - powiedział nowy trener "Kolejorza". Ostatnie trofeum klub zdobył w 2022 roku, gdy sięgnął po tytuł mistrza Polski. Wcześniej dokonał tego w 2015 roku.

Zespół pod jego wodzą ma się też rozwijać i grać atrakcyjną piłkę, a tego bardzo brakowało w poprzednim sezonie. Szczególnie wiosną, pod okiem Mariusza Rumaka, wytykano brak zaangażowania na boisku. Zmiana pod tym względem też ma być widoczna gołym okiem.

- Drugim celem będzie rozwój. Rozwinąć klub, zespół, poszczególnych piłkarzy. Rozwinąć wszystkich, z którymi pracuję. Ale naprawdę ważnym zadaniem będzie wywołanie ekscytacji. Aby ekscytować fanów naszą grą. Musimy zadbać o całą tę pasję, która jest wokół klubu i na stadionie - mówił.

W tym momencie Lech Poznań jest piąty w tabeli PKO Ekstraklasy z dorobkiem 52 punktów. Tyle samo ma czwarty Górnik Zabrze. "Kolejorz" jest jeszcze w grze o ligowe podium, które da prawo gry w eliminacjach do Ligi Konferencji. Traci punkt do Legii Warszawa i pięć do Śląska Wrocław. W tym sezonie zagra jeszcze na wyjeździe z Widzewem Łódź i u siebie z Koroną Kielce.