Historyczny sukces Świtu Skolwin! Awans mają w kieszeni. Szybciej niż Wieczysta

Skolwin to dzielnica administracyjnie należąca do Szczecina, położona w północnej części zachodniopomorskiego miasta. Graniczy ona także z Policami, a według danych w 2021 roku zamieszkiwało ją nieco ponad 2800 osób. To właśnie tam od przyszłego sezonu zawitają rozgrywki II ligi, bowiem tamtejszy Świt właśnie awansował na poziom centralny.

Zrobił to po raz pierwszy w historii. Szczecinianie spędzili w III lidze prawie 10 lat. Od 2015 roku dzielnie trzymali się w trzecioligowej stawce, a bywali nawet blisko wywalczenia awansu. Kwalifikowali się też do Fortuna Pucharu Polski, gdzie mogli zmierzyć się choćby z Cracovią (0:1 w 2020 roku) czy Legią Warszawa (0:1 w 2021 roku). Cel pozostawał jednak jeden. Dołączyć do Pogoni jako drugi klub ze Szczecina na szczeblu centralnym.

Błękitni Stargard? Rezerwy Pogoni? Nie. Świt Szczecin!

Po latach wreszcie udało się go zrealizować. Świt absolutnie zdominował grupę II w trzeciej lidze. Mimo tak uznanych marek w niej grających jak Błękitni Stargard, Elana Toruń lub rezerwy Pogoni Szczecin, to właśnie zawodnicy trenera Piotra Klepczarka praktycznie roznieśli ligę w pył. Zaledwie 3 porażki, 4 remisy i aż 23 zwycięstwa przy bilansie bramkowym 61:14. Nic dodać nic ująć. Dzisiejszy triumf 2:0 nad Stolemem Gniewino przypieczętował pierwszy w historii klubu awans na szczebel centralny.

W ich składzie nie zabrakło byłych graczy przede wszystkim Pogoni Szczecin, którzy jednak w większości nigdy się nie przebili. Ale taki choćby Robert Obst, środkowy obrońca Świtu, uzbierał 13 występów w Ekstraklasie, nawet strzelając gola przeciwko Koronie Kielce w 2017 roku. Świt będzie teraz grać na szczeblu centralnym jako trzeci klub z Pomorza Zachodniego obok Pogoni Szczecin i Kotwicy Kołobrzeg. Tym samym Szczecin ma dwa zespoły na tym szczeblu pierwszy raz od 24 lat, zaś Pomorze Zachodnie trzy po raz pierwszy od siedmiu lat.