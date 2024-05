"Zdrajca Ukrainy" szokuje. Wstyd. Z uśmiechem mówi haniebne słowa

Po inwazji Rosji na Ukrainę kraj agresora został wykluczony z rywalizacji międzynarodowej. Dzięki reakcji FIFA i UEFA tamtejsze kluby nie grają w pucharach, a reprezentacja - na mistrzostwach świata i Europy. Wielu piłkarzy otwarcie mówi o niechęci, by grać w klubach z Rosji.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto plany transferowe Jagiellonii

"Zdrajca Ukrainy" szokuje. Wstyd. Mówi z uśmiechem takie słowa

Są jednak wyjątki. Niektórzy zawodnicy, nawet ci pochodzący z Ukrainy, nie mają problemów z grą w Rosji. Do tego grona dołączył w marcu Artur Murza. Najpierw mówiło się, że może trafić do wicelidera rosyjskiej ekstraklasy - FC Chimki. Ostatecznie jednak podpisał umowę, ale z drugoligowym FK Murom.

- Decyzja Murzy błyskawicznie została potępiona przez ukraińskie media, które nazwały go "kolejnym zdrajcą". Dziennikarze portalu sport.24tv.ua ubolewają nad jego transferem. "Niestety, jest dużo graczy, dla których Rosja nie jest wrogiem czy agresorem" - napisali w tekście.

Teraz Murza skomentował zmianę obywatelstwa.

- Nie zrzekłem się obywatelstwa ukraińskiego. Nie mają prawa pozbawiać mnie obywatelstwa. Chyba że zrobią to zgodnie z jakimiś nowymi zasadami. Wtedy nic z tym nie zrobię. Dziś jestem pełnoprawnym obywatelem Federacji Rosyjskiej. Tutaj nie używam ukraińskiego paszportu. Najważniejsze, że nie zabrano mi rosyjskich dokumentów - ucieszył się Artur Murza w rozmowie z rosyjskim portalem "Sport24".

Co oznacza dla ciebie obywatelstwo rosyjskie? - został spytany przez dziennikarza. - Bardzo dużo. Przede wszystkim jest to szansa, aby w przyszłości dostać się do reprezentacji Rosji. Po raz pierwszy zacząłem zajmować się kwestią uzyskania obywatelstwa rosyjskiego jeszcze przed przeprowadzką do Austrii [tam przeniósł się w lipcu 2023 roku - red.]. Ale wniosek o obywatelstwo piłkarskie napisałem już tej zimy, nawet nie wiedząc, czy w ogóle będzie można wyjechać z Austrii - dodał 23-letni piłkarz.

Jego zachowanie i wypowiedzi krytykują ukraińskie media. "Wielu sportowców wstąpiło do Sił Obronnych, inni pomagają darowiznami, są wolontariuszami i prowadzą aktywną działalność medialną. Są jednak też zdrajcy. Kolejnym jest Artur Murza" - pisze ukraiński "Sport24.tv.ua".

"To kompletny brak świadomości. Piłkarz na początku inwazji był graczem Metalista Charków, ale potem nie grał już na Ukrainie. To nie pierwszy przypadek ucieczki ukraińskiego piłkarza do Rosji. W październiku 2023 r. podobnym haniebnym czynem wyróżnił się także Oleksandr Rosputko" - dodają dziennikarze. O tej sprawie pisaliśmy tutaj.

Ukraina i Rosja nie utrzymują żadnych stosunków dyplomatycznych, agresja militarna Rosjan na Ukrainę wciąż trwa. Końca wojny, która trwa już 812 dni, nie widać.