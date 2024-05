Środowisko sportowe reaguje na dramat Ryszarda Stańka. Jasny komunikat od Kuleszy i PZPN

Ryszard Staniek to 12-krotny reprezentant Polski. W drużynie narodowej występował w latach 1992-1996. To jednak przede wszystkim bohater igrzysk olimpijskich w Barcelonie 1992. Wystąpił w sześciu spotkaniach kadry prowadzonej przez Janusza Wójcika. Biało-czerwoni dotarli do finału turnieju, a w nim minimalnie 2:3 przegrali z Hiszpanią. Staniek był jedną z najważniejszych postaci tamtej reprezentacji.

PZPN reaguje. Chodzi o wsparcie dla Ryszarda Stańka

Strzelił gola w grupowym spotkaniu z Włochami i wspominanym finale z gospodarzami. W latach 90. ubiegłego wieku występował między innymi w Górniku Zabrze, Legii Warszawa i hiszpańskiej Osasunie. Niestety - jego życie w wieku 52 lat zmieniło się.

Mężczyzna w ubiegłym roku przeszedł udar mózgu. Stał się przez to osobą o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wymaga stałej opieki i pomocy przy najprostszych życiowych czynnościach. Uruchomiona została specjalna zbiórka.

"Nie ma czucia w obu nogach powyżej kostek, co powoduje, że często traci równowagę i potrzebuje pomocy przy poruszaniu się. Ma bardzo słabe napięcie mięśniowe. Stracił całkowicie wzrok w lewym oku, a w prawym choroba ciągle postępuje i widzi coraz gorzej. Potrzebne są środki na remont domu celem przystosowania go dla osoby niepełnosprawnej. Zwłaszcza remont łazienki. Potrzebne jest wyrównanie terenu przed domem i położenie kostki brukowej, aby można było poruszać się bezpiecznie chodzikiem czy wózkiem inwalidzkim" - tak brzmi jej opis na portalu zrzutka.pl.

Środowisko sportowe - nie po raz pierwszy w takiej sytuacji - zjednoczyło się. "Społeczność Górnika Zabrze nie może przejść obojętnie wobec bardzo trudnej sytuacji, w jakiej znalazł się zasłużony piłkarz i jego rodzina. Dlatego też dodatkowo podczas meczu z Puszczą Niepołomice (piątek, 17 maja, godzina 20:30). Organizatorem zbiórki jest Fundacja Górnika Zabrze, która w ostatnich dniach dopełniła wszelkich prawnych formalności związanych z uzyskaniem odpowiednich zgód na przeprowadzenie zbiórki publicznej" - czytamy na oficjalnej stronie zabrzańskiego klubu.

Głos zabrał także Polski Związek Piłki Nożnej. - Dowiedziałem się o sprawie i oczywiście chcemy pomóc. Proszę o kontakt od bliskich zawodnika oraz informację, w jakim zakresie możemy ich wesprzeć i na pewno to zrobimy - powiedział prezes federacji Cezary Kulesza, cytowany przez portal Meczyki.pl.

Stańka nie chcą także zostawić koledzy z reprezentacji olimpijskiej - W tej naszej ekipie olimpijskiej Rysiek był na pewno jednym z ważniejszych zawodników, a trzeba pamiętać, że to była drużyna naprawdę mocnych chłopaków - powiedział Piotr Świerczewski, cytowany przez "Przegląd Sportowy". - Byliśmy superdrużyną w 1992 r. i teraz musimy pokazać, że jesteśmy nią cały czas. Nie mogę jeszcze zdradzić jak, ale są pewne pomysły i na pewno Ryśkowi pomożemy, na pewno go nie zostawimy - podsumował.