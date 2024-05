Polski trener stracił pracę w Holandii. Teraz szokuje. "Lechia wygrałaby z nimi 10:0"

Tomasz Kaczmarek po zakończeniu pracy jako asystent Kosty Runjaicia w Pogoni Szczecin wrócił do samodzielnej kariery trenerskiej. Przejął wówczas Lechię Gdańsk, ale prowadzony przez niego zespół rozczarowywał i został zwolniony. Po ponad półrocznym bezrobociu został za to zatrudniony w holenderskim Den Bosch, który w ostatnich latach spisuje się fatalnie, a gdyby nie fakt, że w tamtejszej II lidze nie ma spadków, dawno zostałby zdegradowany.

- Zadzwonił menadżer, że jest możliwość podjęcia pracy w Holandii. Od razu odpaliłem trzy mecze Den Bosch na Wyscoucie. Po nich powiedziałem mu, że nigdy nie widziałem aż tak słabej drużyny. I, że gdybym jutro miał grać przeciwko niej z Lechią, to przy dobrej dyspozycji wygralibyśmy 10:0. Nie było w tym arogancji. Po prostu to nie był poziom piłki profesjonalnej - przekazał w rozmowie z Weszło.

Tomasz Kaczmarek uderza w Den Bosch. "Pierwszy raz spotkałem się z taką sytuacją"

Mimo wszystko Kaczmarek podjął pracę, ale nie spodziewał się, że będzie jej tak dużo. - Miałem milion rzeczy, którymi musiałem się w pierwszej kolejności zająć. Kończył się sezon, musiałem poznać piłkarzy i zdecydować, którzy z nich przydadzą się również w kolejnym sezonie. Kontuzjowanymi zawodnikami zajmował się sztab medyczny, ale nie mogłem przecież po tygodniu pracy obiektywnie ocenić, czy procesy rehabilitacyjne przebiegają w należyty sposób - oznajmił. Zdradził, że w trakcie pracy w Holandii jego zespół miał ogromne problemy ze sztabem medycznym, czyli fizjoterapeutami oraz lekarzami, którzy nie byli odpowiednio przeszkoleni.

Kiedy Kaczmarek przyjeżdżał do Holandii, zespół był w fatalnym położeniu. - W Polsce trudno będzie to komukolwiek zrozumieć, ale ja z nikim w Den Bosch nie umawiałem się na wygrywanie - ujawnił. Teraz, mimo że wciąż sytuacja nie jest najlepsza, to przejęli go nowi właściciele i wszystko idzie w dobrym kierunku.

Kaczmarek nie kryje żalu do byłego klubu. Krótko ocenił Kacpra Kostorza

Trener nie kryje zatem żalu, że nie mógł pokazać swoich umiejętności. - Można mówić, że Den Bosch przesiąkło kulturą przegrywania i potrzeba było przeprowadzić gruntowną rewolucję, ale koniec końców wciąż głównie przegrywałem. Wiem, jak to może wyglądać, ale też, co zrobiłem i na co się umawialiśmy. Nie na wszystko mam wpływ. Nie odszedłem z poczuciem, że zawiodłem. Nie dostałem tyle czasu, na ile się umawialiśmy, żeby wykonać aż taki ogrom pracy - podsumował.

Na koniec wypowiedział się na temat Kacpra Kostorza, który robi prawdziwą furorę w Holandii i został nawet ostatnio wybrany najlepszym piłkarzem roku. Czy jest zatem najbardziej dumny z jego rozwoju? - Nie - krótko spuentował. - Wszyscy u nas wiedzą, że przez ostatnie trzy lata przez różne okoliczności bardzo mało grał. Teraz ma szansę na prawdziwą karierę. Wielu zawodników Den Bosch jednak bardzo się przez ten rok rozwinęło, takich historii naprawdę jest więcej - zakończył.