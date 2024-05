Gwiazda nie pojedzie na Euro 2024. Znowu to samo. Ogromny pech

Choć Aston Villa zremisowała 3:3 z Liverpoolem, to był to słodko-gorzki wieczór dla drużyny Unaia Emery'ego. Poważnej kontuzji nabawił się Nicolo Zaniolo. Włoch przeszedł już wstępne badania, które wykazały dość poważny uraz. Wszystko wskazuje na to, że nie tylko nie zobaczymy go na boisku do końca sezonu, ale i nie pojawi się na Euro 2024. To wielki cios dla 24-latka. Straci drugą imprezę z rzędu z powodów zdrowotnych.

3 Fot. REUTERS/Stephanie Lecocq Otwórz galerię Na Gazeta.pl