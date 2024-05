Pudło roku już mamy! Aż trudno uwierzyć, że można zrobić coś takiego [WIDEO]

Gustav Willy Lindgren - to nazwisko nie mówi przeciętnemu kibicowi piłki nożnej zbyt wiele. 22-letni napastnik gra na co dzień w drugoligowym, szwedzkim klubie Degerfor IF. We wtorkowy wieczór zdobył gola dla swojego zespołu przeciwko Orebro. To jednak nie z tej sytuacji może zostać zapamiętany. W 75. minucie spotkania został mocnym kandydatem do nagrody za pudło roku.

