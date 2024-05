Niezwykle ważne wieści prosto z UEFA. Chodzi o Wisłę Kraków. Królewski ogłasza

Data 2 maja 2024 roku na stałe zapisze się na kartach historii Wisły Kraków. "Biała Gwiazda" wywalczyła piąty w historii Puchar Polski. To także pierwsze trofeum dla Wiślaków od 2011 roku i mistrzostwa Polski. Po latach przerwy krakowianie wracają do europejskich pucharów.

Wisła przystąpi do rywalizacji w europejskich pucharach od pierwszej rundy kwalifikacji do Ligi Europy. Wiele wskazuje na to, że ekipa Alberta Rude będzie rozstawiona. Wśród potencjalnych rywali wymienia się m.in. szwedzki Elfsborg czy słowacki Rużomerok.

We wtorek właściciel Wisły Jarosław Królewski przekazał ważne informacje dla kibiców w kontekście meczów wyjazdowych na międzynarodowej arenie. "Według wstępnych informacji uzyskanych od UEFA - kibice Wisły będą mogli wziąć udział w meczach wyjazdowych swojej drużyny w pucharach europejskich" - czytamy na jego Twitterze.

37-latek zaznaczył, że niebawem powinno pojawić się oficjalne potwierdzenie tych informacji. Wśród fanów mogły pojawić się wątpliwości związane z wyjazdami z powodu zakazu wyjazdowego na mecze międzynarodowe nałożonego na Wisłę w 2012 roku. Jak przekazał jednak Jan Sikorski, doskonale orientujący się m.in. w rankingach krajowych, jest on już przedawniony.

Zanim Wisła rozpocznie przygodę w pucharach, musi jeszcze dokończyć sezon w I lidze. "Biała Gwiazda" porażką z Lechią mocno skomplikowała sobie sprawę awansu i znajduje się obecnie poza strefą barażową. W najbliższej kolejce Wiślacy zagrają z GKS-em Katowice, a na koniec sezonu z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza. Szczególnie ten pierwszy mecz będzie bardzo ważny - "Gieksa" wciąż ma realne szanse na bezpośredni awans do Ekstraklasy. "Myślami w Katowicach" - napisał na Twitterze Królewski.