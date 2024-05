Najlepszy strzelec w historii Francji nie czekał na koniec sezonu. "To właściwy moment"

W poniedziałek Olivier Giroud, zgodnie z oczekiwaniami, ogłosił, że odchodzi z Milanu. - Jestem tutaj, aby powiedzieć, że najbliższe dwa mecze będą moimi ostatnimi dla Milanu. Zamierzam kontynuować karierę, ale w MLS. Jestem bardzo, bardzo dumny ze wszystkiego, co zrobiłem dla Milanu w ciągu tych trzech lat. To właściwy moment, aby to zakomunikować - powiedział Francuz.

Zobacz wideo Josue żegna się z kibicami Legii. "Mogę jedno obiecać"

W wystąpieniu Giroud potwierdził informacje, które w mediach pojawiały się od co najmniej kilku tygodni. Francuz przyznał, że zagra w amerykańskiej MLS, ale nie potwierdził, jaki będzie to klub. Na tę informację nie musieliśmy jednak długo czekać.

We wtorek Los Angeles FC potwierdziło pozyskanie napastnika do końca sezonu 2025 z opcją przedłużenia na rozgrywki 2026. - Olivier wciąż jest głodny sukcesów. Jego mistrzowskie ambicje i to, jakim jest człowiekiem, pokrywają się z wartościami wyznawanymi przez nasz klub. Dlatego wierzymy, że Olivier będzie świetnym wzmocnieniem w pogoni za kolejnymi trofeami - powiedział prezes klubu z Los Angeles, John Thorrington.

- Bardzo się cieszę, że przechodzę do tak ambitnego klubu. Już nie mogę doczekać się spotkania z wami i momentu, gdy pierwszy raz zagram na naszym stadionie - przekazał Giroud kibicom z Los Angeles.

Giroud zawodnikiem Los Angeles FC

Los Angeles FC to klub założony w 2014 r. Nowy klub Girouda zagrał w dwóch ostatnich finałach MLS. W 2022 r. LAFC pokonali po rzutach karnych Philadelphia Union, a w grudniu zeszłego roku przegrali z Columbus Crew (1:2).

W tym momencie drużyna prowadzona przez Steve'a Cherundolo zajmuje piąte miejsce w konferencji zachodniej. Z 12 meczów tego sezonu MLS LAFC wygrali pięć, trzy zremisowali i cztery przegrali.

W Los Angeles Giroud spotka kilku zawodników doskonale znanych z europejskich boisk. Kapitanem zespołu jest Gareth Bale, a jego zastępcą Carlos Vela. W drużynie są też m.in. Giorgio Chiellini czy Cristian Tello.

Giroud trafił do Milanu latem 2021 r. z Chelsea. W sumie rozegrał we włoskim klubie 130 meczów, w których strzelił 48 goli i miał 20 asyst. W sezonie 2021/22 zdobył z Milanem mistrzostwo Włoch. Giroud grał wcześniej m.in. w Arsenalu i Montpellier.

Giroud to mistrz świata z reprezentacją Francji z 2018 r. i wicemistrz świata z 2022 r. W 2016 r. został też wicemistrzem Europy. W kadrze rozegrał aż 131 spotkań, zdobył 57 bramek. Jest najlepszym strzelcem w historii Francji.