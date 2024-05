Magik futbolu usłyszał, że straci nogę. Niewiarygodne, co robi w wieku 39 lat

Santi Cazorla został piłkarzem 2007 roku w Hiszpanii, a rok później i pięć lat później świętował mistrzostwo Europy z reprezentacją. Najpierw był piłkarzem Villarrealu, a następnie Arsenalu, gdzie ściągnął go Arsene Wenger. Wojciech Szczęsny wspominał nawet, że na jednym z pierwszych treningów szkoleniowiec otrzymał od zespołu aplauz za kupienie hiszpańskiego pomocnika. Niespełna 170-centymetrowy magik futbolu zachwycał, a później przeżył prawdziwy dramat.

Santi Cazorla był kozakiem, jakich mało. Później przeżył prawdziwy dramat. "Nie ma już dla mnie futbolu"

W Arsenalu Cazorla również zachwycał - w 2014 i 2015 roku zdobył Puchar Anglii, a po nich dwa superpuchary. Jego liczby może nie należały do wybitnych, ale liczyło się coś więcej. Był prawdziwym dyrygentem środka pola, regulował tempo gry, obiema nogami wykonywał stałe fragmenty i potrafił minąć kilku rywali bardzo prostym, ale precyzyjnym dryblingiem. W 2016 roku przeżył jednak ogromny dramat.

Zaczęło się jednak wcześniej, bo od złamania kostki w meczu Hiszpanii z Chile w 2013 roku - To nie jest wielka kontuzja - mówił wówczas Arsene Wenger. Cazorla grał jednak przez kolejne lata z drobnym bólem, aż wreszcie w 2016 roku podczas spotkania Ligi Mistrzów z Ludogorcem Razgrad padł na murawę i został zmieniony. Hiszpański pomocnik po tej sytuacji opuścił aż 123 mecze Arsenalu. Łącznie pauzował aż 754 dni i przeszedł aż dziesięć operacji.

Zaczęło się od operacji kostki, podczas której do nogi wdała się infekcja. Później kolejne zabiegi, po których z otwierających ran sączyła się ropa. Wówczas Cazorla usłyszał, że już nigdy nie zagra w piłkę i powinien skupić się raczej na normalnym funkcjonowaniu, a jego marzeniem powinien być spacer z synami.

Mówiło się nawet o amputacji nogi, a baskijski lekarz Mikel Sanchez odkrył, że bakterie po infekcji "zjadły" około ośmiu centymetrów sięga Achillesa piłkarza. Specjalista, który leczył m.in. Rafaela Nadala, najpierw wyleczył infekcję, a następnie tkanką spod kolana zawodnika i metalową płytką w pięcie załatał ubytki. Żmudna rehabilitacja doprowadziła do tego, że w 2017 roku Cazorla ponownie mógł biegać. Do gry wrócił w lipcu 2018 roku, kiedy w barwach Villarrealu zmierzył się z towarzyskim meczu z Herkulesem.

Cud, że w ogóle wrócił. Teraz Santi Cazorla gra w piłkę prawie za darmo

- Jestem prawdziwą zagadką. Mikel Sanchez umieścił mnie w swoich książkach i badaniach. On i jego lekarze powiedzieli, że nigdy nie widzieli tak ekstremalnego przypadku - wspominał Cazorla w jednym z wywiadów. Jak wrócił do futbolu? Właściwie trudno to wytłumaczyć, ale 2020 roku bronił barw Villarrealu i przeniósł się do katarskiego Al-Sadd SC.

Po wygaśnięciu umowy w lecie 2023 roku Cazorla uznał, że jeszcze nie czas na emeryturę i wrócił do Realu Oviedo, w którym zaczynał karierę jako junior. - Dali mi dobrą ofertę, ale żona powiedziała: "Nie jedziesz tam zarobić. Jedziemy do domu dobrze się bawić i dać coś od siebie". Powiedziałem prezydentowi, żeby dał mi 10 procent ze sprzedaży koszulek. Grałbym za darmo, ale to niedozwolone - mówił Cazorla w niedawnym wywiadzie dla "The Guardian".

W tym sezonie 39-letni pomocnik zagrał 22 mecze na poziomie LaLiga 2 i zaliczył trzy asysty. Liczby znów nie powalają, ale fenomenem jest fakt, że w ogóle gra w piłkę na przyzwoitym poziomie w takim wieku i po takich przejściach. - Muszę się szczypać za każdym razem, kiedy wiem, że gram w sobotę. Doceniam każdą sekundę - podsumował Hiszpan.