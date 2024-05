Niemcy ogłaszają kadrę na Euro 2024. Nie uwierzysz, co wymyślili [WIDEO]

Za miesiąc, bo 14 czerwca na stadionie w Monachium meczem Niemcy - Szkocja rozpocznie się Euro 2024. Gospodarze będą chcieli zmazać plamę po mistrzostwach świata w Katarze, gdzie nie wyszli z grupy. Prowadzona przez Juliana Nagelsmanna kadra będzie mogła liczyć w trakcie mistrzostw Europy m.in. na Toniego Kroosa, który po trzech latach wznowił na ten turniej reprezentacyjną karierę.

Chociaż do startu turnieju oraz ogłoszenia powołań zostało jeszcze trochę czasu, to Niemcy zaczynają ogłaszać powołania na Euro 2024. Już wiadomo, że jednym z wybrańców Juliana Nagelsmanna został Nico Schlotterbeck z Borussii Dortmund.

Influencer ogłosił powołanie do reprezentacji Niemiec. Przy okazji spotkał się z 93-letnią fanką

W poniedziałek poznaliśmy nazwisko także drugiego zawodnika, którego niemieccy kibice będą mogli wspierać podczas mistrzostw Europy. Chodzi o Jonathana Taha, świeżo upieczonego mistrza Niemiec z Bayerem Leverkusen.

Niemiecka federacja postanowiła zatrudnić rodzimych influencerów w proces ogłaszania powołań. I tak dyrektor jednej z placówek medycznych w Hamburgu Rashid Hamid (obserwuje go ponad 319 tys. osób) udał się do 93-letniej fanki, której wręczył symboliczną koszulkę, a przy okazji ogłosił powołanie Taha do kadry Niemiec.

Tah dotychczas wystąpił w 23 meczach reprezentacji Niemiec. Na Euro 2024 najpewniej stworzy parę stoperów z Antonio Ruedigerem z Realu Madryt. Pełną kadrę Niemców poznamy w najbliższy czwartek.

Czas na ogłoszenie 26-osobowej kadry na Euro 2024 upływa 8 czerwca bieżącego roku. Niemcy w grupie A zmierzą się ze Szkocją, Węgrami i Szwajcarią. Turniej za naszą zachodnią granicą rozpocznie się 14 czerwca i zakończy 14 lipca.