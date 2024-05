Wielki sukces reprezentantek Polski U-17! Probierz i spółka mogą się uczyć [WIDEO]

To drugie z rzędu mistrzostwa Europy dla kobiecej reprezentacji Polski U-17. Tegoroczną edycję turnieju rozpoczęły kapitalnie, bo już na start rozprawiły się z Belgijkami. Jedynego i jak się okazało zwycięskiego gola, strzeliła Oliwia Związek. W drugiej kolejce czekało je starcie z faworyzowanymi Hiszpankami. I mimo że walczyły z całych sił, to ostatecznie musiały uznać wyższość rywalek 0:1. W niedzielę z kolei zmierzyły się z Portugalkami.

Reprezentacja Polski w półfinale mistrzostw Europy U-17. Remis z Portugalią wystarczył

Mecz zaczął się kapitalnie dla naszej drużyny. Szybko przejęła inicjatywę i już w 13. minucie znalazła drogę do siatki. Wówczas po kapitalnym podaniu Mai Zielińskiej piłkę do bramki skierowała Weronika Araśniewicz. Przy jej strzale rywalka stojąca między słupkami nie miała szans. I tak pierwsza połowa zakończyła się prowadzeniem Biało-Czerwonych.

Radość nie trwała jednak zbyt długo. Już na początku drugiej partii, a konkretnie w 49. minucie wyrównała Joana Valente. Szkoleniowiec Polek dokonał kilku zmian, by wzmocnić ofensywę, ale nie przyniosło to oczekiwanych rezultatów. Tym samym mecz zakończył się remisem 1:1.

Dla naszej kadry była to jednak pozytywna wiadomość. Dzięki temu zajęła drugie miejsce w grupie z dorobkiem czterech punktów i awansowała do półfinału mistrzostw Europy! To ogromny sukces. Na tym etapie rywalizacji zagra dopiero po raz drugi w historii.

Ma więc spore szanse, by sprawić jeszcze większą sensację i triumfować w całym turnieju. Walczy bowiem nie tylko o tytuł, ale i o awans na mistrzostwa świata, które odbędą się pod koniec roku na Dominikanie. Na czempionat pojadą medalistki ME.

Teraz rywalkami Polek będzie reprezentacja Anglii. To dość trudny rywal. Przeciwniczki zajęły bowiem pierwsze miejsce w grupie A i to z kompletem punktów. Triumfowały w starciach z Norwegią (3:0), Szwecją (5:1) i Francją (1:0). I to właśnie one będą faworytkami do złotego medalu.

W drugim półfinale zmierzą się z kolei Hiszpania, a więc zwycięzca naszej grupy oraz Francja. Oba starcia odbędą się 15 maja o godzinie 17:00.