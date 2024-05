Sukces Krzysztofa Piątka i jego klubu! Mogą świętować

Krzysztof Piątek latem ubiegłego roku trafił do Basaksehiru w celu odbudowania się po niedanych przygodach w Hercie Berlin, Fiorentinie czy Salernitanie. Polski napastnik z tureckim klubem podpisał trzyletni kontrakt, który obowiązuje do końca czerwca 2026 roku. Chociaż początki nie były najłatwiejsze, to jesienią w końcu ubiegłego roku Piątek zaczął trafiać do bramek rywali, czym w dużym stopniu przyczynił się do sukcesu Basaksehiru, jakim jest awans do europejskich pucharów w kolejnym sezonie.

REKLAMA

Zobacz wideo Sceny w trakcie finału Pucharu Polski! Wisła Kraków i Pogoń Szczecin w akcji

Klub Krzysztofa Piątka świętuje grę w Europie. Nie wiadomo jednak jeszcze, w których rozgrywkach

W niedzielny wieczór Basaksehir wygrał 1:0 z Sivassporem na wyjeździe (Piątek rozegrał w tym meczu 77 minut) i na dwie kolejki przed końcem rozgrywek tureckiej Superligi zapewnił sobie matematyczny awans w europejskich pucharach.

"Kontynuujemy tradycję gry naszej drużyny w Europie. W zależności od pozostałych wyników nasza drużyna będzie grała w Lidze Europy lub Lidze Konferencji Europy" - przekazał klub Krzysztofa Piątka w mediach społecznościowych.

Od czego zależy poziom rozgrywek, w których będzie występował Basaksehir? Od wyników dwóch ostatnich kolejek oraz finału Pucharu Turcji, w którym zmierzą się Besiktas z Trabzonsporem. Basaksehir jest aktualnie czwarty w tabeli (58 punktów i miejsce premiujące grą w Lidze Konferencji Europy), Trabzonsor trzeci (61 punktów i miejsce dające grę w LE), a Besiktas piąty (55 punktów). Zwycięzca finału Pucharu Turcji zapewni sobie grę w LE.

W następnych dwóch meczach Basaksehir zagra u siebie właśnie z Trabzonsporem i na wyjeździe z Adaną Demirspor.

W obecnym sezonie Krzysztof Piątek zdobył 14 bramek i zanotował asystę w 32 występach dla Basaksehiru w lidze tureckiej. W klasyfikacji strzelców zajmuje siódme miejsce. W sumie miał udział przy 29 proc. bramek zdobytych przez Basaksehir w Superlidze.