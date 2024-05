28 zwycięstw, dwa remisy i żadnej porażki. 86 punktów zdobytych na 90 możliwe, a do tego piękna ofensywna gra (91 goli). Sezon 2023/24 w wykonaniu Al Hilal jest imponujący. O sile tego zespołu miał stanowić sprowadzony w letnim oknie transferowym z Paris Saint-Germain, Neymar, ale tak nie było. W październiku zeszłego roku podczas meczu Brazylii z Urugwajem w eliminacjach mistrzostw świata zerwał więzadło krzyżowe przednie oraz uszkodził łąkotkę w lewym kolanie i z tego powodu wypadł do końca kampanii. Brak Brazylijczyka nie wpłynął jednak na jakość Al Hilal. W sobotę 11 maja piłkarze tego klubu stanęli przed szansą na przypieczętowanie 19. tytułu w swojej historii.

