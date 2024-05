Trzęsienie ziemi w rankingu UEFA. Pierwszy raz od 26 lat, a Polska daleko

W tym tygodniu poznaliśmy wszystkich finalistów europejskich pucharów. W Lidze Mistrzów zmierzą się ze sobą Real Madryt i Borussia Dortmund, w Lidze Europy Atalanta Bergamo i Bayer Leverkusen, a w Lidze Konferencji Europy Fiorentina i Olympiakos Pireus. Od razu rzuca się w oczy, że w dwóch z finałów o trofeum powalczy klub z Włoch. Dzięki temu tamtejsza liga zanotowała historyczny skok w rankingu UEFA.

Ogromna zmiana w rankingu UEFA. Tego nie było od 26 lat. Polska nadal na dnie

Dobra postawa włoskich klubów i awans aż dwóch z nich do finału pozwolił zgromadzić sporo punktów do krajowego rankingu UEFA. Już wcześniej zapewniło to Serie A udział pięciu klubów w przyszłorocznej Lidze Mistrzów, a teraz pozwoliło wrócić do czołowej dwójki. W najnowszym zestawieniu po półfinałach Włosi są za przewodzącą rankingowi Anglią.

Tym samym zakończą sezon na drugim miejscu, na którym znaleźli się po raz pierwszy od 2006 roku. Ponadto sprawili ogromną niespodziankę, bo wypchnęli z tej lokaty LaLigę, z której o puchar powalczy już tylko Real Madryt. Hiszpanie w krajowym rankingu spadli na trzecie miejsce, co jest dla nich pierwszym od 1998 roku wypadnięciem poza dwie czołowe lokaty.

Prowadzący Anglicy są nie do złapania dla reszty stawki i mają na koncie 104.303 punkty. Drudzy Włosi zgromadzili 89,998, a Hiszpanie 89,239. Nieco dalej są czwarci Niemcy, mający na koncie 86,624 "oczek", a piąta Francja traci do reszty naprawdę dużo, bo ma 66,831 punktów.

Oczywiście w czołówce próżno szukać polskiej ekstraklasy. Na zakończenie sezonu nasz dorobek to 25,375 punktów, co daje 21. miejsce w rankingu. O niewiele wyprzedzają nas Chorwaci, a przewaga nad 22. Cyprem jest dość pokaźna.

Ranking UEFA po półfinałach europejskich pucharów: