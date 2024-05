Wyciekły szczegóły kontraktu Mbappe. "Tego nigdy wcześniej nie widziano"

Kylian Mbappe pozostaje zawodnikiem Paris Saint-Germain do końca czerwca 2024 roku. Wtedy wygasa jego umowa i latem zmieni barwy klubowe. Piłkarz kilka dni temu opublikował nagranie w mediach społecznościowych, w którym potwierdził, że to jego ostatni sezon w ekipie mistrza Francji. - Chciałbym ogłosić, że to mój ostatni rok w PSG, nie zamierzam przedłużać umowy. Chcę dokończyć moją przygodę przez następnych kilka tygodni. W niedzielę zagram mój ostatni mecz w Parc des Princes - zapowiedział.

Według wielu źródeł Kylian Mbappe latem na zasadzie wolnego transferu zasili Real Madryt. Fabrizio Romano, spec od transferów, nie ma już wątpliwości, że między reprezentantem Francji a ekipą z Hiszpanii doszło do porozumienia. - Na Bernabeu czekają już tylko na dopięcie wszelkich formalności. Oficjalne ogłoszenie to najprawdopodobniej po zakończeniu sezonu, po finale Ligi Mistrzów. Ale zobaczymy, jak w Madrycie to rozegrają - stwierdził w filmie opublikowanym na portalu X Romano.

Ujawniono szczegóły kontraktu Mbappe. Mbappe wyprzedzi Bellighama i Juniora pod względem zarobków

Zdaniem Romano pensja Mbappe w zespole "Królewskich" będzie wysoka. Tę informację potwierdził Fabrice Hawkins. Dziennikarz RMC Sport dodał, że mistrz świata z 2018 roku będzie najlepiej zarabiającym piłkarzem Realu, co oznacza, że w klubowej hierarchii wyprzedzi Viniciusa Juniora i Jude'a Bellinghama. Reprezentant Francji zapewnił sobie także sporo benefitów. Wśród nich wymienia się m.in. tak duży procent do swoich praw wizerunkowych, "jakiego nigdy wcześniej nie widziano w Madrycie".

Na koniec Hawkins przekazał, że transfer Mbappe do Realu zostanie oficjalnie ogłoszony po finale Ligi Mistrzów, który odbędzie się 1 czerwca na Wembley. "Królewscy" zmierzą się w nim z Borussią Dortmund.

Kylian Mbappe do Paris Saint-Germain trafił w 2017 roku z AS Monako za 180 milionów euro. W obecnym sezonie Mbappe zagrał dla PSG 46 meczów, w których strzelił 43 gole i zaliczył 10 asyst. Do końca sezonu Ligue 1 pozostały trzy kolejki, ale PSG przed własną publicznością wystąpi jeszcze tylko raz - w najbliższą niedzielę przeciwko Tuluzie.