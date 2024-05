Wielki dzień Rybusa w Rosji. Przełamał się. Tego nie widzieliśmy od dawna [WIDEO]

Maciej Rybus mieszka w Rosji nieprzerwanie od 2017 roku. Obecnie występuje w Rubinie Kazań. Pomimo najazdu rosyjskich wojsk na Ukrainę piłkarz nie chciał opuszczać kraju. Z tego powodu został odsunięty od reprezentacji Polski. - Mam tam żonę, która jest Rosjanką, dwóch synów, nieruchomości, życie, które rozwijało się przez ponad dziesięć lat. Tak naprawdę to w Rosji zostałem prawdziwym mężczyzną. Zostawienie tego wszystkiego z dnia na dzień nie było takie proste - wyjaśnił w głośnym wywiadzie dla TVP Sport.

Niedawno Rybus znów dał o sobie znać. Zawodnik został przyłapany, jak wraz z całym zespołem obchodził Dzień Zwycięstwa upamiętniający zakończenie II wojny światowej i kapitulację III Rzeszy. Rybus miał przy tym przypiętą czarno-żółtą wstążkę, będącą symbolem rosyjskiego nacjonalizmu. Polak został za to bardzo skrytykowany i można powiedzieć, że w naszym kraju jest już skreślony.

Maciej Rybus z golem. Otworzył wynik meczu

Co więcej, Rybusowi nie układa się również w klubie. W bieżącym sezonie rozegrał zaledwie 119 minut w czterech meczach tego sezonu Premier Ligi, w których zaliczył asystę. Kolejną okazję do gry miał w sobotę o godzinie 13:00. Wówczas jego Rubin Kazań podejmował u siebie FK Rostów. Rybus wybiegł w pierwszym składzie i udało mu się przełamać. W 30. minucie po zamieszaniu w polu karnym strzelił pierwszego gola w tym sezonie.

Był to jednocześnie pierwszy gol Rybusa od 27 sierpnia 2022 roku! Wówczas występował jeszcze w Spartaku Moskwa i zdobył bramkę przeciwko Fakiełowi Woroneż. W sobotę, po golu Rybusa, Rubin podwyższył prowadzenie. Tym razem piłkę do siatki wpakował Aleksandr Martynowicz. W drugiej połowie gospodarze nie przestawali naciskać i w efekcie zdobyli kolejną bramkę. Autorem trafienia był Bogdan Jocić. Kilka minut później honorowego gola dla FK Rostów strzelił Kirył Shchetinin. Finalnie Rubin wygrał to spotkanie 3:1. Po 28 kolejkach drużyna Polaka zajmuje szóste miejsce w tabeli z dorobkiem 41 punktów.

Rubin Kazań 3:1 FK Rostów

Strzelcy: Maciej Rybus (30'), Aleksandr Martynowicz (38'), Bogdan Jocić (65'); Kirył Shchetinin (73')

Jaka przyszłość czeka Rybusa? Jego kontrakt wygasa w czerwcu tego roku i wydaje się, że latem odejdzie z klubu. - Nikt nie zaproponował jeszcze nowego kontraktu - przyznał agent zawodnika Roman Oreszczuk w rozmowie ze "Sport Expressem".