Z rewelacji ekstraklasy na Euro 2024! Jest komunikat

Runda jesienna w wykonaniu Górnika Zabrze była niezwykle słaba. Podopieczni Jana Urbana zimę spędzili na siódmej pozycji i wtedy nic nie wskazywało na to, że po jej przerwie będzie seryjnie notować kolejne zwycięstwa. Wiosną Górnik zachwyca i pokonuje kolejnych rywali, a obecnie walczy o zajęcie jak najwyższej pozycji w Ekstraklasie. - Gramy i walczymy o jak najwyższą pozycję w lidze - przekonywał Jan Urban w rozmowie ze Sport.pl.

Zobacz wideo Sceny w trakcie finału Pucharu Polski! Wisła Kraków i Pogoń Szczecin w akcji

Jednym z najbardziej wyróżniających się zawodników Górnika w tym sezonie jest Erik Janza. Słoweński obrońca dotychczas rozegrał 21 meczów, w których zanotował cztery asysty. W grudniu zeszłego roku zrobiło się o nim głośno po tym, jak po otrzymaniu czerwonej kartki nazwał sędziego "frajerem". Teraz znów jest na tapecie, ale tym razem z powodów boiskowych.

Wielkie wyróżnienie dla Erika Janzy. Znalazł się w szerokiej kadrze reprezentacji Słowenii na Euro 2024

Janza znalazł się w szerokiej kadrze Słowenii na Euro 2024 w Niemczech. Głos w tej sprawie zabrał w rozmowie z klubowymi mediami.

- Patrząc na ostatnie mecze w reprezentacji, powołanie do szerokiej kadry to raczej formalność. Wszystko nam się układało dobrze, awansowaliśmy na turniej, więc selekcjoner nie musiał dużo zmieniać. Najważniejsze, że jestem zdrowy - powiedział cytowany przez transfery.info. Jest to wielkie wyróżnienie dla zawodnika Górnika Zabrze, któremu kontrakt z klubem wygasa pod koniec czerwca tego roku.

Reprezentacja Słowenii rozegra twa mecze towarzyskie przed Euro 2024. Ich rywalem będzie Armenia (04.06, godz.18:00) i Bułgaria (08.06, godz. 15:00).

Z kolei tegoroczne mistrzostwa Europy rozpoczną się 14 czerwca i potrwają do 14 lipca. Słowenia pierwszy mecz na Euro rozegra z Danią (16.06, godz. 18:00). Później zmierzy się z Serbią (20.06, godz. 15:00) oraz Anglią (25.06, godz. 21:00).