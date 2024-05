Michał Pazdan dostał hitową propozycję. Długo się nie zastanawiał

Michał Pazdan ma już 36 lat i powoli zbliża się do końca swojej sportowej kariery. Piłkarz po latach gry na najwyższym poziomie w lipcu 2023 roku dołączył do drużyny spoza elity. Mowa o Wieczystej Kraków, której trenerem jest Sławomir Peszko. Doświadczony obrońca związał się z trzecioligowcem kontraktem ważnym do 30 czerwca 2024 roku. Na razie nie wiadomo, jak będzie wyglądała jego przyszłość. Na brak ofert nie może jednak narzekać, ostatnio opowiedział o niecodziennej propozycji, którą otrzymał.

REKLAMA

Zobacz wideo Sceny w trakcie finału Pucharu Polski! Wisła Kraków i Pogoń Szczecin w akcji

Michał Pazdan otrzymał ofertę walki we freak fightach. Stanowcza odpowiedź

Michał Pazdan był gościem programu "Dwa Fotele" w kanale Meczyki.pl. W nim przyznał, że dostał dwie oferty walk w federacjach freak fightowych, z których zrezygnował. - Miałem temat. Ale odmówiłem. Nie ma tego w mojej głowie, żeby w tym występować - powiedział Pazdan cytowany przez portal meczyki.pl.

- Kiedyś za młodych czasów w Nowej Hucie naoglądałem się różnych rzeczy, ale nigdy nie byłem pierwszy do bitki. Dla mnie to nie jest naturalne. Wiem, że freak-fighty są bardzo modne wśród piłkarzy. Dostałem dwie propozycje, ale na dziś mówię "nie" - podkreślił.

- Mam inne rzeczy na głowie, szanuję kolegów za to, że to lubią. Niech sobie robią, co chcą, ale mnie to w ogóle nie interesuje - dodał.

Być może w przyszłości Pazdan zmieni swoje zdanie w kwestii walk w federacjach freak fightowych. Debiut w oktagonie mają już za sobą m.in. Tomasz Hajto czy Jakub Wawrzyniak.

Obecnie Pazdan skupia się jednak na grze w piłkę nożną. W tym sezonie łącznie wystąpił w 21 meczach, w których strzelił dwa gole. Po 28. kolejkach III ligi Wieczysta zajmuje pierwsze miejsce w tabeli z dorobkiem 69 punktów i jest na dobrej drodze, aby awansować do II ligi. Na drugim miejscu plasuje się Siarka Tarnobrzeg, która traci 10 punktów do lidera. Do końca sezonu pozostało sześć kolejek.