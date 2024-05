Polak bohaterem we Włoszech! Dał utrzymanie, zatrząsł całą ligą! [WIDEO]

Poprzedni sezon był katastrofalny dla Spezii Calcio. Zespół długo walczył o utrzymanie, ale ostatecznie spadł do Serie B, zdobywając tyle samo punktów, co 15. w tabeli Hellas Verona. Piłkarze i kibice liczyli, że uda im się szybko wrócić na najwyższy szczebel rozgrywek we Włoszech. Tak się jednak nie stało. Co więcej, klub znów do ostatniej kolejki walczył o utrzymanie. Był o krok od spadku do Serie C! Przed takim scenariuszem uratował go jednak Polak - Arkadiusz Reca. Dodatkowo pogrążył ekipę rywala i niewykluczone, że zaważył na jej przyszłości.

Arkadiusz Reca bohaterem! Jego trafienie dało Spezii utrzymanie. Na dodatek odarł z marzeń rywala

W piątkowy wieczór Spezia mierzyła się z Venezią w ostatniej kolejce Serie B. Dla obu drużyn było to bardzo ważne spotkanie. Zespół Polaka walczył o utrzymanie, z kolei zwycięstwo mogło zapewnić rywalom bezpośredni awans do Serie A.

I to właśnie Venezia była faworytem do triumfu, co pokazała już na początku spotkania. W 17. minucie wynik otworzył Jay Idzes. Spezia się jednak nie poddawała i atakowała raz po raz, ale nie była w stanie wyrównać. Do czasu. W drugiej połowie, a konkretnie w 56. minucie na listę strzelców wpisał się Francesco Pio Esposito. Na tym Spezia nie zamierzała poprzestawać. Pięć minut później decydujący cios zadał nie kto inny, jak właśnie Reca.

Polak wykorzystał znakomite dośrodkowanie Salvatore Elii i wślizgiem umieścił piłkę w siatce. Na trybunach zapanowała istna wrzawa, a kibice skandowali nazwisko naszego rodaka. Było to dla niego czwarte trafienie w tym sezonie. Co więcej, był to drugi mecz z rzędu, w którym obrońca zdobył gola. Jak się okazało, bramka zadecydowała o losie Spezii i Venezii. Więcej trafień fani zebrani na stadionie już nie zobaczyli, w związku z czym spotkanie zakończyło się zwycięstwem ekipy Polaka.

Po 38. kolejkach Spezia zajęła 15. miejsce z dorobkiem 44 punktów. Zdobyła tylko o jedno "oczko" więcej niż 16. Ternana. Z kolei Venezia uplasowała się na trzeciej lokacie, co oznacza, że o awans do Serie A powalczy w barażach. Na najwyższym poziomie rozgrywek zameldowały się z kolei Parma i Como 1907.

Spezia polską kolonią

Reca ma ważny kontrakt do czerwca 2025 roku, co oznacza, że zobaczymy go w kolejnym sezonie w barwach Spezii. Postara się pomóc włoskiemu klubowi w powrocie do Serie A. Oprócz niego w drużynie występuje też Przemysław Wiśniewski. Po sezonie najprawdopodobniej wróci również Bartłomiej Drągowski, który obecnie przebywa na wypożyczeniu w Panathinaikosie.