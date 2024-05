Media: Sensacyjny powrót Ronaldo do Europy. Oferta nie do odrzucenia

Cristiano Ronaldo od stycznia 2023 roku występuje w Saudi Pro League. W barwach Al-Nassr rozegrał do tej pory 60 meczów i zdobył w nich aż 56 goli. Niewykluczone jednak, że trwający sezon jest ostatnim, w którym Portugalczyk występuje poza Europą. Wszystko za sprawą sensacyjnych doniesień płynących z Półwyspu Arabskiego.

Sensacyjny transfer? Ronaldo kuszony

Wydawało się, że klubowa kariera legendarnego piłkarza dobiegnie końca poza Starym Kontynentem, ale dziennikarz Alhazza Mutab przekazał wieści, w które trudno uwierzyć. Twierdzi, że zarząd... Bayeru Leverkusen zrobi wszystko, aby przekonać go do gry dla świeżo upieczonego mistrza Niemiec.

Trwający sezon w wykonaniu Ronaldo jest znakomity. Zdobył aż 47 goli w 46 meczach we wszystkich rozgrywkach. Udowadnia, że wiek to tylko liczby. W przyszłym roku Portugalczyk dobije do czterdziestki, a zatem transfer do Leverkusen byłby prawdopodobnie jego ostatnią szansą na grę w Lidze Mistrzów.

Orędownikiem transferu miałby być Xabi Alonso, który doskonale zna się z Ronaldo z czasów wspólnej gry dla Realu Madryt. Bayer znajduje się na ustach ekspertów od wielu miesięcy. W czwartek zremisował z Romą w półfinale Ligi Europy (2:2) i awansował do finału, gdzie zmierzy się z Atalantą.

Był to już 49. mecz z rzędu "Aptekarzy" bez porażki. Po raz ostatni z boiska schodzili pokonani... 12 maja 2023 roku. Przegrali wówczas z Bochum.

Pewne jest, że zanim Ronaldo podejmie decyzję co do swojej przyszłości, zagra na swoich szóstych finałach mistrzostw Europy. Portugalia trafiła do grupy F, w której zagra z Turcją, Czechami i Gruzją.