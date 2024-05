Oto nowe złote dziecko futbolu. Ma 14 lat i za cztery będzie gwiazdą Premier League

Cavan Sullivan ma zaledwie 14 lat, a jest uważany za jednego z najbardziej perspektywicznych zawodników w Stanach Zjednoczonych. Dziennik "The Guardian" określa go jako "cudowne dziecko", natomiast trener Philadelphii Union Jim Curtin uważa, że ma do czynienia z największym talentem nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale na całym świecie. Piłkarz zadebiutował w marcu w rezerwach klubu w rozgrywkach MLS Next Pro i potrzebował 25 minut, aby zapisać asystę przy golu Sala Olivasa w wygranym 2:1 starciu z New England Revolution II. Ma nadzieję, że jeszcze w tym roku uda mu się zagrać w pierwszym zespole.

REKLAMA

Zobacz wideo MKS Będzin zwycięzcą TAURON 1. Ligi. Grzegorz Pająk: Wracamy w wielkim stylu

"14-letni cudotwórca" podpisał największy kontrakt w historii MLS. Ma trafić do Premier League

Philadelphia Union ogłosiła w czwartek, że "14-letni cudotwórca" podpisał "największy kontrakt w historii Major League Soccer" do 2028 roku. - Piłka nożna ukształtowała mnie na tego, kim jestem - powiedział podczas konferencji prasowej. - Jest wiele do zrobienia, nic się nie zmieniło. Pomimo całego szumu, jaki panuje wokół mojej osoby, jestem gotowy, żeby zabrać się do pracy i udowodnić swoją wartość. Zamierzam być dumą tych fanów i tego miasta - przekazał.

ESPN potwierdził, że wpływ na decyzję Sullivana miało zaangażowanie... Manchesteru City, do którego w przyszłości ma trafić. - Staram się nie słuchać, jak mnie nazywają. Niezależnie od tego, czy ktoś jest dobry, czy zły, to nie docierają do mnie słowa obcych ludzi - zdradził. "Mundo Deportivo" twierdzi, że piłkarz przejdzie do Premier League, gdy tylko skończy 18 lat. - Moim celem jest stać się podstawowym zawodnikiem klubu. Następnie mam nadzieję, że będę na poziomie pierwszego składu Manchesteru City - oznajmił.

Sullivan jest piątym najmłodszym zawodnikiem, który podpisał profesjonalny kontrakt w MLS. Jeśli zadebiutuje w pierwszej drużynie przed 29 lipca, to pobije rekord Freddy’ego Adu i stanie się najmłodszym graczem w dziejach ligi. - Jeśli będzie zdrowy, zrobi to - skwitował trener. Piłkarz pozostaje jednak cierpliwy. - Myślę, że to byłoby niezwykłe wydarzenie, ale tak naprawdę nie ma dla mnie znaczenia, czy pobiję ten rekord. Nie jest ważne, gdzie zaczynasz, ważne, gdzie kończysz - podsumował.

Po 10. kolejkach Konferencji Wschodniej MLS jego drużyna zajmuje ósme miejsce w tabeli, mając 14 pkt.