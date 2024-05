Dramat polskiego klubu. PZPN nie miał litości. Marzą o awansie od lat

Kotwica Kołobrzeg nigdy nie miała okazji występować ekstraklasie. Mało tego, nigdy nie awansowała także do I ligi. Niezwykle blisko było w ubiegłym roku, gdy prowadzony przez Macieja Bartoszka zespół zajął finalnie trzecią lokatę. Mimo że wystąpił w barażach, to w półfinale przegrał z Motorem Lublin 1:2 i musiał pogodzić się z pozostaniem w II lidze.

Przed obecnym sezonem do drużyny zostali sprowadzeni m.in. Jakub Rzeźniczak, Jakub Żubrowski czy Filipe Oliveira i plan był prosty - awans. Fatalne wyniki spowodowały jednak, że w kwietniu zwolniony został Bartoszek. Choć ostatnie tygodnie wyglądają nieco lepiej, a Kotwica zajmuje miejsce premiowane awansem, to pojawił się duży problem.

Fatalne wieści dla polskich klubów. PZPN nie przyznał im licencji

Polski Związek Piłki Nożnej ogłosił w czwartek komunikat komisji ds. licencji klubowych, z którego możemy dowiedzieć się, że wnioski kilku klubów nie zostały rozpatrzone pozytywnie. Od samego rana cała sportowa Polska żyje przypadkiem Lechii Gdańsk. Nie jest to jednak jedyny taki klub. Licencji nie otrzymały zespoły walczące o awans do I ligi: Chojniczanka Chojnice, Stal Stalowa Wola oraz właśnie Kotwica. Mają teraz pięć dni, aby odwołać się od decyzji.

Chojniczanka nie spełniła jednego z kryteriów (F.01), Kotwica dwóch (F.03, F.04), natomiast Stal aż pięciu (F.01, S.01, L.03, L.04, L.05). Co to właściwie oznacza?

Według Podręcznika Licencyjnego:

F.01 - roczne sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta;

F.03 - brak przeterminowanych zobowiązań wobec klubów piłkarskich wynikających z tytułu działalności transferowej;

F.04 - brak przeterminowanych zobowiązań: (a) wobec pracowników; (b) z tytułu zobowiązań podatkowych oraz w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne; (c) z tytułu zobowiązań wobec PZPN, WZPN oraz UEFA (w tym podmiotów wskazanych przez UEFA);

L.03 - wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego;

L.04 - ogólna struktura grupy kapitałowej Wnioskodawcy oraz podmioty kontrolujące i beneficjenci rzeczywiści;

L.05 - przystąpienie do umów zawartych przez PZPN i PLP;

L.07 - oświadczenie o stosowaniu dokumentacji ochrony danych osobowych;

S.01 - zatwierdzony program rozwoju młodzieży;

Poza klubami, które walczą o awans do ekstraklasy, czyli Arką Gdynia, Motorem Lublin, Miedzią Legnica, Wisłą Płock, Górnikiem Łęczna, Odrą Opole, Wisłą Kraków, GKS-em Katowice oraz GKS-em Tychy, PZPN przyznał licencję pięciu drużynom, które mają szansę na promocję do I ligi. Do tego grona należą: Pogoń Siedlce, KKS Kalisz, Polonia Bytom, Hutnik Kraków oraz rezerwy Zagłębie Lubin.

Po 31. kolejkach II ligi liderem jest Pogoń Siedlce z dorobkiem 55 pkt i pięcioma pkt przewagi nad drugą Kotwicą Kołobrzeg. Trzeci jest KKS Kalisz (49 pkt), czwarta Chojniczanka (48 pkt), piąty Hutnik Kraków (46 pkt), szósta Radunia Stężyca (46 pkt), siódma Stal Stalowa Wola (45 pkt), a kolejne miejsca okupują Polonia Bytom (44 pkt) oraz rezerwy ŁKS-u Łódź. Do końca rozgrywek pozostały trzy kolejki. Drużyny z miejsc 1-2 zaliczą bezpośredni awans, natomiast te z lokat 3-6 zagrają ze sobą w barażach.