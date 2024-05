A jednak! Marciniak wyznaczony do hitowego spotkania

Środowy mecz Realu Madryt z Bayernem Monachium był do pewnego momentu popisem Szymona Marciniaka. Nie dość, że podejmował świetne decyzje, to skutecznie zarządzał zawodami. Aż do doliczonego czasu gry, gdy najpierw uznał kontrowersyjnego gola Joselu, a następnie podjął nieprawidłową decyzję o odgwizdaniu pozycji spalonej Noussaira Mazraouiego. Na domiar złego kilka sekund później do bramki trafił de Ligt. Jego występ boleśnie skomentowała była sędzia FIFA Christina Unkel.

Szymon Marciniak wyznaczony na hit. Nie będzie mógł jednak skorzystać ze swoich asystentów

Amerykanka zaznaczyła, że Marciniak i jego zespół mogą przez pewien czas nie być wyznaczani do prowadzenia największych spotkań, w tym meczu otwarcia Euro 2024, o którym głośno mówiło się w ich kontekście. Koszmarny błąd skwitował również znany arbiter Mateu Lahoz. - To była katastrofa, której nikt nie chciał - przekazał.

Mimo że 43-latka mogą czekać surowe konsekwencje, to wciąż jest najlepszym sędzią w Polsce. Po informacji, którą podał w czwartek po południu portal Legionisci.com, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Mianowicie ma on poprowadzić niedzielny hit 32. kolejki ekstraklasy pomiędzy Lechem Poznań a Legią Warszawa.

TVP Sport dodał, że asystentami Marciniaka w Poznaniu będą Radosław Siejka i Bartosz Heinig, natomiast w wozie VAR zasiądą Piotr Lasyk oraz Marcin Boniek. Arbitrem technicznym będzie za to Albert Różycki. Standardowi współpracownicy sędziego z Płocka, czyli Adam Kupsik oraz Tomasz Listkiewicz udadzą się na inne mecze ekstraklasy. Pierwszy pojedzie z Łukaszem Kuźmą na spotkanie Raków - Ruch, a drugi będzie sędzią VAR starcia Górnik Zabrze - Stal Mielec.

Wszystko wskazuje na to, że rezultat konfrontacji Lech - Legia może wykluczyć co najmniej jedną z drużyn z walki o mistrzostwo Polski. Po 31 kolejkach ekstraklasy Lech zajmuje trzecie miejsce z dorobkiem 52 pkt, natomiast Legia ma dwa pkt mniej i okupuje szóstą lokatę. Do końca rozgrywek pozostały trzy starcia.