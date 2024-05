FIFA pod ścianą. Poszło o brudy z Kataru. "Czarna strona"

Minęło ponad 17 miesięcy od oficjalnego rozpoczęcia mistrzostw świata w Katarze. Podczas tego turnieju reprezentacja Polski dotarła do 1/8 finału, gdzie przegrała 1:3 z Francją. Cały mundial kosztował wtedy 220 miliardów dolarów, ale wokół niego było mnóstwo kontrowersji. Zaczynając od tego, że w Katarze w ogóle nie szanuje się mniejszości seksualnych i podstawowych praw człowieka, a kończąc np. na tym, że przez zaniedbania w kwestiach bezpieczeństwa życie straciło tysiące ludzi.

- Mundial przyspieszył reformy prawa pracy w Katarze, tworząc znaczące i trwałe dziedzictwo turniejowe - mówił rzecznik Kataru. - Były to najbardziej dochodowe i najbardziej śmiercionośne mistrzostwa w historii sportu - dodawała Minky Worden, dyrektorka ds. inicjatyw globalnych w Human Rights Watch. "Ludzkiego kosztu mundialu w Katarze nie poznamy nigdy" - tak w grudniu 2023 r. pisał Dawid Szymczak, dziennikarz Sport.pl.

"The Guardian" ujawnił, że podczas budowy stadionów zginęło ponad 6,5 tys. pracowników, a organizacja zgłosiła zaledwie 37 zgonów niezwiązanych z pracą i trzy sklasyfikowane jako zgony podczas pracy.

FIFA zainkasowała na mistrzostwach świata 7,5 mld dolarów i to lepszy wynik o miliard, niż zakładała organizacja. Na początku grudnia zeszłego roku FIFA informowała, że ma gotowy raport nt. "dziedzictwa mundialu", ale do tej pory go nie opublikowała.

Amnesty International wzywa FIFA do reakcji. "Nie ma usprawiedliwienia"

Teraz do tematu mundialu w Katarze wraca organizacja Amnesty International, która wezwała FIFA do tego, by ujawnić, do jakich nadużyć dochodziło w trakcie mistrzostw świata. "Setki tysięcy pracowników migrujących ucierpiało podczas pracy przy organizacji turnieju. Ekstremalne upały i niebezpieczne warunki pracy doprowadziły do śmierci wielu pracowników, a władze Kataru nie przeprowadziły żadnego śledztwa. Przyznając organizację turnieju Katarowi w 2010 r. FIFA przyczyniła się do ponad dekady nadużyć" - czytamy we wpisie organizacji.

- Treść raportu może być niewygodną lekturą dla FIFA, ale istnieje przytłaczające poparcie społeczne dla jej działań. Nie ma usprawiedliwienia dla dalszego zwlekania w tej sprawie. Zobowiązanie się do tego, by naprawić te nadużycia byłoby istotnym krokiem w kierunku wypełnienia przez FIFA obowiązków w zakresie praw człowieka. To mogłoby zmienić życie pracowników i ich rodzin. Ale FIFA nie może wymazać tego bólu. Może jednak przedstawić jasny plan wymierzenia sprawiedliwości - dodaje Steve Cockburn, szef Amnesty International ds. praw pracowniczych i sportu.

17 maja w Tajlandii dojdzie do corocznego kongresu FIFA, w którym udział wezmą członkowie związków piłkarskich z 211 państw. Amnesty International dodaje, że FIFA rozważa przecież przyznanie organizacji mistrzostw świata Arabii Saudyjskiej w 2030 lub 2034 r. "FIFA przeprowadziła liczne reformy swojego statutu i wytycznych, aby lepiej uznawać swoje zobowiązania w zakresie praw człowieka, ale istnieją poważne wątpliwości co do ich przestrzegania" - dodaje organizacja.

Z artykułu Amnesty International dowiadujemy się też, że część pracowników płaciła opłaty rekrutacyjne za pracę, ale potem byli oszukiwani i pracowali w "przerażających warunkach". Poza tym wielu z nich ma być "finansowo i emocjonalnie zdruzgotanych". Czas pokaże, czy działania tej organizacji wpłyną na to, co zrobi FIFA.