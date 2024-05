15 lat i koniec! Gwiazda więcej nie zagra dla reprezentacji Polski

Katarzyna Kiedrzynek przez lata była doskonałą ambasadorką naszego kobiecego futbolu w Europie. Zanim jeszcze Ewa Pajor zaczęła podbijać niemieckie i europejskie boiska w barwach Wolfsburga, to właśnie bramkarka była naszym topowym, piłkarskim "towarem eksportowym".

Katarzyna Kiedrzynek kończy karierę reprezentacyjną

Wychowana w Motorze Lublin, a potem broniąca też w Górniku Łęczna, Kiedrzynek wyjechała z Polski w 2013 roku, by dołączyć do wielkiego Paris Saint-Germain. Tam szybko wyrobiła sobie wielką markę. W 2015 roku jako pierwsza Polka zagrała w finale kobiecej Ligi Mistrzyń.

Łącznie zagrała w nim trzykrotnie, niestety bez powodzenia (przegrywała najpierw w barwach PSG z FFC Frankfurt i Olympique Lyon, a w zeszłym sezonie w barwach Wolfsburga z Barceloną). W 2020 roku po siedmiu latach w Paryżu dołączyła do Ewy Pajor w Wolfsburgu. W trakcie kariery wielokrotnie była wybierana bramkarką roku we Francji (trzy razy) czy do drużyny sezonu Ligi Mistrzyń (dwa razy). Do tego w 2016 roku była trzecią bramkarką świata w głosowaniu Światowego Związku Piłkarzy i Piłkarek.

Jeżeli chodzi o polskie podwórko, Kiedrzynek jest tutaj prawdziwą weteranką i pionierką pod kątem rosnącego zainteresowania kobiecym wydaniem piłki. Trzykrotna piłkarka roku w Polsce (2015-17) zadebiutowała w kadrze już w 2009 roku meczem z Ukrainą (4:1). Potem przez lata była kapitanką, a w 2023 roku wygrała grupę w pierwszej edycji Ligi Narodów i awansowała z naszą kadrą do dywizji A.

Jej licznik stanął na liczbie 64 meczów i 24 czystych kont z godłem na piersi.