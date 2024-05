W sieci zawrzało po haniebnym geście Rybusa. Jednoznaczne komentarze Polaków

Dzień Zwycięstwa w Rosji jest jednym z ważniejszych świąt dla rosyjskiego społeczeństwa. Wtedy Rosjanie w podniosły sposób celebrują rocznicę kapitulacji III Rzeszy, co uznawane jest za zakończenie II wojny światowej. Rosjanie mówią o Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej - to propagandowe określenie na lata wojny 1941-1945, kiedy Związek Radziecki walczył przeciwko nazistom.

REKLAMA

Zobacz wideo Sceny w trakcie finału Pucharu Polski! Wisła Kraków i Pogoń Szczecin w akcji

Internet wściekły po zachowaniu Rybusa

Maciej Rybus i inni piłkarze Rubina Kazań świętowali rosyjski Dzień Zwycięstwa, mając przyczepioną do kurtek wstążkę św. Jerzego. Dla Rosjan jest to apolityczny symbol, którym upamiętnia się poległych i weteranów II wojny światowej. Akcję ze wstążką finansują władze Rosji. To także element wojskowego odznaczenia - Orderu św. Jerzego.

Ale w Europie wstążka jest uznawana za symbol rosyjskiego nacjonalizmu i separatyzmu. Używają jej m.in. separatyści w Donbasie. Zakazana jest w Ukrainie, Mołdawii, Gruzji, Łotwie, Estonii, na Litwie i w dużej części Niemiec, ograniczone jest jej używanie na terenie Białorusi.

W sieci pojawiła się masa krytycznych komentarzy nt. Rybusa i jego zachowania. Zarzuca mu się sianie i akceptowanie rosyjskiej propagandy.

"To tylko rodzinny i apolityczny Maciej Rybus zaangażowany w obchody Dnia Zwycięstwa w Rosji. Rosjanie konsekwentnie przemilczają pakt Ribbentrop-Mołotow i wspólny z Niemcami atak na Polskę podczas II wojny światowej. Putin w Dzień Zwycięstwa sieje propagandę" - napisał na Twitterze Jan Mazurek z "Weszło", sarkastycznie odnosząc się do głośnego wywiadu Rybusa dla TVP Sport, w którym przyznał, że nie interesują go wojna na Ukrainie i polityka.

Analityk posługujący się nickiem AbsurDB przypomina, gdzie wstążka św. Jerzego jest zakazana. Dosadnie określa też ten element rosyjskiej propagandy.

"Rybus dla Rosji jest pożytecznym planktonem, który bezrefleksyjnie promuje propagandę" - stwierdził Marcin Jaz, dziennikarz Sport.pl.

"Maciej Rybus idzie dalej i stał się radzieckim patriotą" - to z kolei komentarz Cezarego Kucharskiego.

"Nic dziwnego, że chłop się przestraszył, jak Prigożyn na Moskwę ruszył. Umiłowany pan dobrodziej Wołodia Putin straciłby władzę i co by biedny Maciuś zrobił?" - ironizował Szymon Janczyk z "Weszło", sugerując, że Rybus "tak łatwo się nie wymaże" z filmu opublikowanego przez klub.

"Naprawdę rozumiem, że skoro Rybus postanowił w Rosji zostać, to wóz albo przewóz, ale to jednak bardzo przykry widok. Tym bardziej przykry, jak ma się w pamięci tych, którzy specjalnego wyboru (zostać czy wyjechać) nie mieli i ryzykują, manifestując sprzeciw wobec wojny" - to z kolei słowa Arlety Bojke z Kanału Zero.

"Rybus jaki rosyjski patriota" - napisała Żaneta Gotowalska-Wróblewska z Wirtualnej Polski.

Maciej Rybus ma ważny kontrakt z Rubinem Kazań do końca sezonu. Niedawno wrócił do gry po miesiącach spędzonych na leczeniu różnych kontuzji. Wyraził chęć przedłużenia umowy z klubem.