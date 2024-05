Dwaj giganci walczą o wielki talent z Brazylii. Mówią o nim "Messinho" [WIDEO]

Na 17-letniego ofensywnego pomocnika Estevao w Brazylii już mówią "Messinho". To efekt jego świetnych dryblingów i szybkości. W tym sezonie w drużynie Palmeiras zagrał 18 spotkań. Zdobył siedem bramek i miał trzy asysty. Estevao w Brazylii gra tak, że wzbudził zainteresowanie wielkich klubów. Zagraniczne media pisały, że chcą go Real Madryt, FC Barcelona, Chelsea, Bayern Monachium oraz PSG. Palmeiras oczekuje oferty w granicach 50 milionów euro.

Dwaj giganci walczą o wielki talent z Brazylii

Jest wielce prawdopodobne, że Estevao trafi do ligi angielskiej lub niemieckiej. Hiszpański "AS" informuje, że z wyścigu wypisały się już Real Madryt, FC Barcelona, a oferta PSG została odrzucona. Dziennik dodaje, że prowadzenie w wyścigu po błyskotliwego zawodnika przejęła Chelsea. Angielski klub pod koniec tego sezonu ma złożyć ofertę, a pierwsze rozmowy były już prowadzone w poprzednim tygodniu.

Włodarze Chelsea planują zaoferować zawodnikowi 30 milionów euro dodatkowych premii. Cały transfer kosztowałby Chelsea więcej, niż np. Real Madryt zapłacić za Endricka czy FC Barcelona za Vitora Roque.

- Nieletni piłkarz miałby pozostać w Brazylii do osiągnięcia pełnoletności, czyli do 2025 roku. Operacja jest jeszcze daleka od zakończenia, ale obie strony zapewniają, że mają pewność, że dojdzie do skutku - pisze "AS".

Więcej pewości ma portal "Relevo". Pisze, że transfer już jest dogadany, a Anglicy zapłacą za piłkarza 30 lub 35 milionów euro plus dodatkowe bonusy.

"AS" dodaje jednak, że do wyścigu o podpis piłkarza w ostatniej chwili może włączyć się Bayern Monachium.

- Niemiecka drużyna zrobi wszystko, co w jej mocy, aby pozyskać zawodnika, którego śledzi od początku roku. Pierwsze kontakty między monachijską drużyną a Palmeiras już miały miejsce, ale oferta nie została jeszcze przedstawiona - piszą dziennikarze.

Chelsea ostatnio często sięga po talenty z Ameryki Południowej. Londyński klub wzmocnili już: 17-letni Ekwadorczyk Kendry Paez i dwaj Brazylijczycy: 19-letni Angelo i rok starszy Andrey Santos.

Chelsea w tym sezonie ma bardzo nieudany sezon. Po 35 kolejkach ma 54 punkty i zajmuje dopiero siódme miejsce w tabeli. Nie ma już szans na awans do Ligi Mistrzów. Poza tym londyńczycy odpadli w półfinale Pucharu Anglii (porażka 0:1 z Manchesterem City) i przegrali finał League Cup (0:1 z Liverpoolem).