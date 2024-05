Sensacyjne ustalenia ws. Carlitosa. Namawiają go na wielki powrót. To byłby hit nad hity!

Carlitos nie mógł zaliczyć ubiegłego sezonu do udanych, gdyż po powrocie do Legii Warszawa rozegrał 21 meczów w ekstraklasie, ale strzelił w nich tylko jednego gola. Na początku sierpnia przeniósł się zatem do greckiego PAS Lamia i dosłownie odżył. Nie dość, że kilkukrotnie zapewnił drużynie trzy punkty, to został również najlepszym strzelcem w jego całej historii. Niedługo później jego formę dostrzegły władze FK Astana, które wyłożyły za niego 300 tys. euro, a dodatkowo zagwarantowały mu niezwykle godne warunki finansowe.

Carlitos coraz bliżej powrotu do Polski. Kibice Wisły zaczęli działać

Niedawno pisaliśmy, że Hiszpan nie wytrzymał długo w Kazachstanie, a po zaledwie trzech meczach poprosił o rozwiązanie kontraktu. "Nie był w stanie się dostosować do specyfiki kazachskiego futbolu" - przekazano. Zaczęto zatem coraz głośniej mówić o potencjalnym transferze do Wisły Kraków, o którym pod koniec kwietnia poinformowała "Gazeta Krakowska".

- Co do Carlitosa, to opuści on Astanę. Stanie się wolnym zawodnikiem, więc teoretycznie jest taka możliwość. To snajper, a takich nie jest łatwo przecież znaleźć - zdradził w sobotę dyrektor sportowy Wisły Kiko Ramirez. Sprawy w swoje ręce postanowili wziąć kibice, którzy rzekomo chętnie zobaczyliby go znów w barwach krakowskiego klubu. Portal WP SportoweFakty podał we wtorek, że piłkarz otrzymuje od nich dużo wiadomości z prośbami, by wrócił. "Ma w Krakowie dom, który kupił, gdy grał w Wiśle" - dodano.

Zaznaczono też, że część kibiców chciałaby jego kolejnej przygody w Legii, ale to raczej "nie wchodzi w grę". Jakiś czas temu informowaliśmy też o tym, że poczynania 33-latka bacznie obserwują działacze Wieczystej Kraków, natomiast ten scenariusz został wykluczony. Piłkarz chce wciąż grać "o coś", dlatego nawet jeśli Wiśle nie uda się teraz awansować, to chciałby jej pomóc w powrocie do ekstraklasy. Tym samym wyżej stawia ambicje sportowe, aniżeli finanse, na które nie mógłby narzekać w Wieczystej.

Decydujące zdanie w sprawie transferu Hiszpana będzie miał prezes Jarosław Królewski oraz trener Albert Rude. Nie można jednak zapominać o tym, że piłkarz nie będzie czekał w nieskończoność, zwłaszcza że ma rzekomo oferty z dwóch innych klubów z ekstraklasy, a dodatkowo z Grecji oraz Cypru.

Do końca sezonu I ligi pozostały trzy mecze, a Wisła zajmuje szóste miejsce w tabeli z dorobkiem 50 pkt.