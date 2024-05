Wstrząsające sceny na boisku. Policjanci zaczęli strzelać do piłkarzy [WIDEO]

Piłka nożna od zawsze generowała wielkie emocje. Pod ich wpływem kibice często przekraczają granice i potrafią wbiec na boisko lub wszczynać awantury na trybunach. Szczególnie znani pod tym względem są między innymi fani z Ameryki Południowej, którzy ostatnio znów dali o sobie znać.

Zobacz wideo Sceny w trakcie finału Pucharu Polski! Wisła Kraków i Pogoń Szczecin w akcji

Skandal na meczu w Paragwaju. Policja wkroczyła do akcji

Kilka dni temu podczas amatorskiego meczu między drużynami 25. i 29. września (to ich nazwy - red.) w Guarambare w Paragwaju doszło do wstrząsających wydarzeń. Po końcowym gwizdku piłkarze mieli dość nieuczciwego ich zdaniem sędziowania i wygarnęli to arbitrowi. Sytuacja stawała się coraz poważniejsza i nagle na murawę wbiegli rozwścieczeni kibice. Arbiter nie zastanawiał się długo i szybko zaczął uciekać. "Jeśli go dogonią, to go zabiją" - twierdzili naoczni świadkowie.

Niedługo później interweniowali uzbrojeni po zęby policjanci. Zdaniem lokalnych mediów kibice szybko zostali powstrzymani, ale aby to ociągnąć, funkcjonariusze musieli otworzyć w ich kierunku ogień. Na szczęście używali jedynie gumowych kul. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele nagrań z tego incydentu. Na jednym z nich widać, jak któryś z piłkarzy został trafiony i padł na murawę. Dziennikarze nie podali, czy odniósł poważne obrażenia. To jednak nie uspokoiło kibiców, którzy zaczęli rzucać w kierunku policji krzesłami.

Media dodają, że to nie pierwsza tego typu sytuacja, która miała miejsce w Guarambare. W 2022 roku podczas meczu amatorskiej ligi Teniente Fariaa Juan Denis został zaatakowany przez sędziego, po tym jak ten ukarał go żółtą kartką.