Zapomniany gwiazdor się doigrał. Policja wyciągnęła go z klubowego busa. Koniec zabawy

37-letni dzisiaj Jo występuje w Amazonas FC, które na co dzień gra w brazylijskiej Serie B. Napastnik wraz z drużyną podróżował w poniedziałek na mecz do Campinas, w stanie Sao Paulo. Wtedy pojazd został zatrzymany przez policję, a Jo po wyciągnięciu z autokaru został przez mundurowych przetransportowany na komisariat w Campinas, gdzie spędził noc.

REKLAMA

Zobacz wideo Sceny w trakcie finału Pucharu Polski! Wisła Kraków i Pogoń Szczecin w akcji

Jo nie płacił alimentów na jedno ze swoich ośmiu dzieci

A czemu do tego doszło? Otóż były reprezentant Brazylii jest oskarżony o niepłacenie alimentów na rzecz syna, którego ma z influencerką Maiarą Quiderolly. - W Bahii wydano nakaz aresztowania za stosunkowo niewielkie zadłużenie - przekazał adwokat zawodnika Artur Eugenio Matias cytowany przez "The Sun". - Jutro to zadłużenie zostanie uregulowane i mam nadzieję, że Jo zostanie zwolniony z aresztu - dodał Matias.

O ciąży Maiary Quiderolly brazylijskie media informowały w czerwcu 2022 roku. Jo początkowo nie przyznawał się do ojcostwa, ale po zrobieniu badań pod koniec ubiegłego roku okazało się, że on jest ojcem.

Influencerka opowiadała na początku bieżącego roku, że Jo jest nieobecny w życiu swojego syna i przegapił jego pierwsze urodziny. Mówiła, że jej syn jest świadomy nieobecności ojca w jego życiu. - Myślę, że najtrudniejszy etap przede mną, gdy zacznie zadawać pytania. Na razie nie ma żadnych - mówiła cytowana przez "The Sun". - Mój syn jest pewien, że nie ma ojca. Inne dzieci mają nadzieję, że ich ojciec przyjdzie, bądź kiedyś zadzwoni... - dodała.

Jo ma w sumie ósemkę dzieci. Dwoje z obecną żoną Claudią Silvą, a pozostała szóstka jest z innych związków i relacji.

W trakcie kariery Jo grał m.in. dla Corinthians, Manchesteru City, Evertonu, czy CSKA Moskwa. Na boiskach Premier League rozegrał 48 spotkań, w których zdobył sześć bramek i zanotował sześć asyst. W reprezentacji Brazylii zanotował 20 występów. W tym czasie strzelił pięć goli i zanotował asystę. Reprezentował "Canarinhos" na mistrzostwach świata w 2014 roku.