Pogba nie płacze po dyskwalifikacji. Nie uwierzycie, czym się teraz zajął

W organizmie Paula Pogby we wrześniu 2023 roku wykryto zbyt wysoki poziom testosteronu i zawodnik nie przeszedł testu antydopingowego. Przez to został zawieszony do wyjaśnienia sprawy i chociaż zarzekał się, że jest niewinny, to w lutym 2024 roku został zdyskwalifikowany aż na cztery lata. Oznacza to, że do piłki nożnej najwcześniej wróci dopiero pod koniec 2027 roku, więc jego kariera jest niemal skończona. Zdaniem Francuzów były zawodnik Juventusu ma już plany na przyszłość.

Oto plany Paula Pogby po karierze? Już niedługo na wielkim ekranie

Po zawieszeniu Pogba raczej nie udziela się publicznie, a w jego mediach społecznościowych pojawiło się zaledwie kilka zdjęć. Mistrz świata z 2018 roku nie zdradził, co planuje w okresie dyskwalifikacji oraz czy pogodził się już z zakończeniem poważnego grania w piłkę nożną. Francuskie media informują jednak, że w tym czasie wcale nie próżnuje.

"Le Parisien" donosi, że reporterzy widzieli 31-latka w miniony czwartek niedaleko Paryża na planie filmu "4 zero", który ma być kontynuacją produkcji "3 zero" z 2002 roku. Film opowiadał o ówczesnym świecie piłki nożnej, pokazując go w dość brutalny sposób. Z ekranu widzowie dowiadywali się m.in. o łapówkach czy przekupstwach, a to wszystko w historii o marzącym o wielkiej karierze więźniu zakładu karnego.

Właśnie w kontynuacji tej produkcji zagrać ma Pogba. Francuz ma wcielić się tam w rolę wychowawcy odpowiedzialnego za młodych piłkarzy. Podobno na planie filmowym ma czuć się wyśmienicie i szokować tym całe otoczenie. "Zadziwiał wszystkich swoją naturalnością i prostotą. Wyraźnie docenił to doświadczenie i stwierdził, że jest gotowy, by je powtórzyć" - miał powiedzieć jeden z obserwatorów. Film "4 zero" ma pojawić się na ekranach w kwietniu 2025 roku.

Być może kariera aktorska to coś, czym Paul Pogba zajmie się zamiast piłki nożnej. Jeszcze nie tak dawno Francuz należał do wąskiego grona najlepszych piłkarzy na świecie, a Manchester United w 2016 roku zapłacił za niego 105 milionów euro.