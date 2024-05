Oto nowy sponsor reprezentacji Polski. PZPN ogłasza przed Euro 2024. "Wyróżnienie"

Po wygranej z Walią w finale baraży reprezentacja Polski awansowała do mistrzostw Europy, podczas których w fazie grupowej zagra z Holandią, Francją i Austrią. Michał Probierz już teraz głowi się nad powołaniami dla piłkarzy, których zabierze na niemiecki turniej. Okazuje się, że w czasie przed mistrzostwami nie próżnuje również PZPN. We wtorkowy poranek związek za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał, że podpisał umowę z nowym sponsorem.

Reprezentacja Polski ma nowego sponsora. To hegemon w branży RTV i AGD

Od teraz do grona oficjalnych sponsorów reprezentacji Polski dołączyło TLC. To chińska firma specjalizująca się w produkcji elektroniki użytkowej oraz marka nr 1 na świecie w produkcji telewizorów 98-calowych. Przedsiębiorstwo działa od 1981 roku. W 2010 roku TLC zajmowało 25. miejsce pod względem wielkości firm produkujących elektronikę. Co więcej, funkcjonuje na ponad 160 rynkach, gdzie oprócz telewizorów oferuje sprzęty audio i inteligentne urządzenia dla domu.

- Cieszymy się, że tuż przed mistrzostwami Europy reprezentacja Polski dokonuje poważnego wzmocnienia. Do grona partnerów drużyny narodowej dołącza firma TCL, uznana marka w branży RTV i AGD. To dla nas spore wyróżnienie, że firma, która chce rozwijać swoją pozycję w Polsce, właśnie w nas widzi partnerów biznesowych z największym potencjałem marketingowym. Jesteśmy przekonani, że ta umowa zapewni same korzyści obu stronom. Witamy w piłkarskiej rodzinie! - mówił Sekretarz Generalny PZPN Łukasz Wachowski.

Na oficjalnej stronie polskiego związku czytamy, że "TLC to zespół zapalonych entuzjastów sportu, który nawiązuje liczne partnerstwa w Europie i na świecie". - Decyzja o podpisaniu umowy partnerskiej stworzyła podwaliny pod ekscytującą i pełną sukcesów przyszłość dla obu stron. Dzięki wsparciu TCL oraz naszym innowacyjnym technologiom zastosowanym w wielkoformatowych telewizorach QD-Mini LED, zaawansowanych soundbarach, a także w przełomowych urządzeniach mobilnych, z radością będziemy wspierać polską drużynę narodową na drodze do sukcesu w każdym, wyjątkowym momencie - dodaje Dyrektor Zarządzający w TCL Electronics Polska Jayway Peng.

Mistrzostwa Europy rozpoczną się 14 czerwca.

Oto terminarz reprezentacji Polski na Euro 2024: