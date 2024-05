Rewolucja w Legii? Są nowe wieści. Oni mają odejść

Legia Warszawa mogła być trzecią drużyną ekstraklasy po minionej kolejce, ale blamaż z Radomiakiem utrudnił jej pogoń za prowadzącą Jagiellonią Białystok. Nie zmniejszyła straty z sześciu do trzech punktów, obecnie zajmuje szóste miejsce.

REKLAMA

Zobacz wideo

Wkrótce ważne spotkania i decyzje w Legii

Z pewnością w Legii mają sporo do przemyślenia po zmarnowanym zimowym okienku transferowym, kiedy nie udało się ściągnąć zastępców Bartosza Slisza i Ernesta Muciego. Za taki stan rzeczy odpowiedzialny jest przede wszystkim Jacek Zieliński, dyrektor sportowy. Poza tym zwolnił Kostę Runjaicia w najmniej logicznym momencie, kiedy "Wojskowi" znów zaczęli dobrze punktować i wydawało się, że wyszli z kryzysu, który dopadł ich zimą.

Goncalo Feio na razie gorzej punktuje od schyłkowego Runjaicia. "Portugalczyk nie okazał się cudotwórcą, który od ręki odmieni grę wybrakowanej drużyny. Zmiana trenera nie wstrzyknęła Legii pozytywnego impulsu i nie sprawiła, że warszawiacy zaczęli wygrywać mecz za meczem. Nie zaczęli, bo to nie miało prawa się wydarzyć. Co więcej, jest gorzej, niż było" - pisał w poniedziałek na łamach Sport.pl Konrad Ferszter.

Żeby było lepiej, potrzeba zmian, a te mają zajść w szatni Legii w letnim okienku transferowym. Jak podaje portal legia.net, najbliższe dni będą bardzo istotne dla ruchów transferowych. Dojdzie do serii spotkań, w których wezmą udział właściciel i prezes Dariusz Mioduski, wiceprezes Marcin Herra, dyrektor sportowy Jacek Zieliński i trener Goncalo Feio.

"Uzgodniony zostanie m.in. budżet na przyszły sezon oraz to, ile będzie przeznaczonych pieniędzy na letnie transfery. Wyjaśniona ma zostać również w większości przyszłość zawodników, którym kończą się kontrakty" - czytamy.

Wszystko wskazuje na to, że na tych spotkaniach zostanie potwierdzone, że Legia nie przedłuży kontraktu z Josue. Portugalczyk jest zdecydowanym liderem szatni w tym sezonie i na boisku, do tego pełni rolę kapitana. Kibice, dziennikarze i eksperci byli w większości przekonani, że zasługuje na nowy kontrakt. Zieliński zwlekał z podjęciem ostatecznej decyzji. Wcześniej zapowiadał, że do końca marca będzie wszystko jasne, ale nie było ws. Josue żadnych wieści. Przyjście Feio miało być nową szansą dla Josue na nową umowę, ale za kilka tygodni dojdzie do pożegnania rozgrywającego.

Według portalu legionisci.com piłkarz został poinformowany w poniedziałek, że klub nie przedłuży z nim umowy. Na InstaStories jego i żony można znaleźć wpisy sugerujące niezadowolenie pary z decyzji władz Legii.

Na pewno z klubem pożegnają się Gil Dias i Qendrim Zyba. Portugalczyk był tylko na rocznym wypożyczeniu, ale okazał się dużym rozczarowaniem. Z kolei Kosowianin został wypożyczony na pół roku i od razu rzucono go na głęboką wodę, bo miał być z marszu następcą Slisza, ale nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań.

Z kilkoma innymi zawodnikami Legia chce przedłużyć umowy. Do tej grupy należą m.in. Yuri RIbeiro, Artur Jędrzejczyk i Tomas Pekhart. Według legia.net Portugalczyk jeszcze się zastanawia nad swoją przyszłością. Z kolei Polak dostał ofertę zgodną z tym, co ustalono rok temu. Natomiast Czechowi zaproponowano przedłużenie kontraktu na rok, ale przy nieco mniejszych zarobkach. Te ruchy mogą być zaskakujące, bo przeważa opinia, że Ribeiro i Pekhart zaczęli notować regres, więc ich czas w Legii dobiega końca.

Trwają także rozmowy z Filipem Rejczykiem, wychowankiem Legii, ale nie przebiegają one łatwo i sprawnie. 18-latek dostał zaledwie 36 minut w tym sezonie ekstraklasy. W klubie wierzą, że uda się osiągnąć porozumienie. W przeciwnym razie nastolatek będzie od lata wolnym zawodnikiem.

Do końca sezonu Legia zagra jeszcze trzy mecze - na wyjeździe z Lechem Poznań i Wartą Poznań oraz u siebie z Zagłębiem Lubin w ostatniej kolejce PKO Ekstraklasy.