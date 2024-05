Bielsa naprawdę oszalał! Powoła do reprezentacji amatora. 38 goli w 19 meczach

Marcelo Bielsa jest już pod koniec trenerskiej kariery. 68-latek po mundialu w Katarze objął reprezentację Urugwaju i dotychczas idzie mu doskonale. Zaczął od remisu oraz trzech zwycięstw w meczach towarzyskich. Kontynuował to w eliminacjach do mistrzostw świata. W sześciu pierwszych meczach dwukrotni mistrzowie świata zgromadzili 13 punktów, pokonując Chile, Brazylię, Argentynę i Boliwię. W dodatku strzelili 13 goli - najwięcej sposób wszystkich drużyn Ameryki Południowej.

REKLAMA

Zobacz wideo Jastrzębski Węgiel przegrywa finał Ligi Mistrzów. Jakub Popiwczak: Ogromny ból

W 19 meczach strzelił 38 goli. Amator zagra w reprezentacji byłych mistrzów świata

Przed Urugwajem Copa America, które odbędzie się w USA na przełomie czerwca i lipca. W fazie grupowej zmierzą się z Panamą, Boliwią, oraz właśnie reprezentacją gospodarzy. Na początku czerwca odbędzie się zgrupowanie przygotowujące pod tę imprezę, lecz Marcelo Bielsa będzie miał problem, albowiem piłkarze Nacionalu, Penarolu i kilku innych czołowych klubów będą niedostępni na pierwsze starcie towarzyskie z Kostartyką ze względu na mecze w Copa Libertadores i Copa Sudamericana.

Marcelo Bielsa wpadł na szalony pomysł i jak donosi TNT Argentina na to spotkanie zamierza powołać zawodnika o statusie półamatorskim! Chodzi o 24-letniego Waltera Domingueza. To napastnik rywalizujący w niższych ligach Juventud de Soriano, który w tym sezonie w 19 meczach strzelił aż 38 goli, co daje mu średnią dwóch goli na mecz. Dominguez przyznał, że otrzymał już telefon w sprawie powołania i oczywiście jest bardzo szczęśliwy.

Urugwaj z Kostaryką zmierzy się 1 czerwca. Pięć dni później czeka ich kolejne starcie towarzyskie. Tym razem z Meksykiem. Na to spotkanie będą już dostępni zawodnicy ze wcześniej wymienionych klubów.