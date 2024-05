Kolejny gol Adama Buksy, a potem fatalne wieści. Koniec marzeń [WIDEO]

Adam Buksa nie podbił Francji. W barwach RC Lens wystąpił tylko ośmiokrotnie i nie zdobył ani jednej bramki. W lipcu 2023 roku trafił więc na wypożyczenie do Antalyasporu, co okazało się "strzałem w dziesiątkę". Szybko zaaklimatyzował się w nowej drużynie - nie dość, że zyskał zaufanie trenera i zapewnił sobie miejsce w pierwszym składzie, to zaczął regularnie trafiać. W poniedziałkowy wieczór ponownie wpisał się na listę strzelców. Nie był to jednak idealny występ w jego wykonaniu. Nie uniknął wpadki.

Adam Buksa z kolejnym trafieniem. Kilka minut później popełnił poważny błąd. Surowe konsekwencje

Mecz zaczął się zdecydowanie lepiej dla gospodarzy, czyli drużyny Polaka. Już po 10 minutach poważny błąd popełnił jeden z piłkarzy Pendiksporu, po którym sędzia wskazał na 11. metr. Do piłki podszedł nie kto inny, jak Buksa, najlepszy strzelec drużyny. Polak perfekcyjnie wyczekał golkipera i pokonał go pewnym strzałem w środek bramki. Rywal nie miał w tej sytuacji nic do powiedzenia.

Tym samym napastnik zdobył już 15 gola w tym sezonie, dzięki czemu goni rywali w klasyfikacji strzelców Super Lig. Obecnie zajmuje piąte miejsce, a do lidera Mauro Icardiego traci osiem trafień. Mimo to pokazał, że nie zamierza się poddawać i będzie walczył o koronę.

Zadanie może mieć jednak utrudnione. Nie wystąpi bowiem w kolejnym meczu ligowym. W 43. minucie dopuścił się przewinienia, za co otrzymał żółtą kartkę, kolejną w ostatnich tygodniach. Przez to opuści starcie z Kasimpasą.

Mimo wszystko kolejny gol Polaka to dobra informacja dla Michała Probierza, szczególnie w kontekście Euro 2024. Jeśli utrzyma formę, to selekcjoner z pewnością go powoła na imprezę w Niemczech. Tym bardziej że był obecny w kadrze także na baraże - zagrał kilka minut z Estonią (5:1).

Radość Antalyasporu ze zdobytej przez Buksę bramki nie trwała jednak długo. W 16. minucie wyrównał Mame Thiam. Na tym rywale się nie zatrzymali. Tuż przed zejściem na przerwę do bramki gospodarzy trafił Halil Akbunar. Finalnie ekipa Polaka przegrała 1:2, na dodatek czerwony kartonik zobaczył Sander van de Streek.

Antalyaspor pozostał więc na 10. miejscu - 45 punktów. Do końca sezonu pozostały trzy kolejki. To oznacza, że drużyna Polaka straciła już szanse na awans do europejskich pucharów - do czwartego Istanbulu Basaksehir, klubu Krzysztofa Piątka, traci 10 punktów.

Niepewna przyszłość Buksy

Co z przyszłością Buksy po sezonie? Ostatnio media dywagowały na ten temat. Polak wróci do RC Lens, ale niewykluczone, że uda się na kolejne wypożyczenie. Zainteresowanie rzekomo wyraził Besiktas, choć w grze może być też inny gigant, o czym donosił Mateusz Borek. - Patrząc na przykład na wiek Dżeko ja bym nie wykluczył Fenerbahce. Jeśli szukamy takiej klasycznej "dziewiątki", do skoczenia, do tego jak grają Tadić, Szymański, Nihat, to wydaje mi się, że to byłby dobry pomysł - powiedział dziennikarz na Kanale Sportowym.