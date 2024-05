Piłkarski skandalista przerwał 90-letni marazm! Dokonał niemożliwego

Arda Turan może pochwalić się bogatym CV. Grał dla kilku gigantów futbolu, jak Atletico Madryt czy FC Barcelona. To właśnie z nimi odnosił największe sukcesy - dwukrotnie sięgnął po mistrzostwo czy Superpuchar Hiszpanii. W 2020 roku wrócił do Turcji i występował w Galatasaray. Dwa lata później zakończył karierę. Więcej jednak niż o jego osiągnięciach sportowych, mówiło się o licznych skandalach, których był bohaterem.

W 2018 roku pobił się z muzykiem Berkayem Sahinem. Następnie w szpitalu poszedł prosić artystę o wybaczenie i popełnił kolejne przestępstwo. Wyjął bowiem pistolet i strzelił w podłogę. Poza tym zdewastował jedną z willi, którą wynajmował za czasów gry w Barcelonie - straty wyceniono na 230 tysięcy euro. Media donosiły też, że dopuścił się oszustw podatkowych. Teraz o byłym piłkarzu znów jest głośno, ale na szczęście, z zupełnie innego powodu.

Arda Turan z pierwszym sukcesem na koncie. Eyupspor mistrzem drugiej ligi w Turcji

Po odwieszeniu butów na kołek Turan nie zrezygnował całkowicie ze sportu. Nadal możemy podziwiać go na stadionach, ale w zupełnie innej roli. Zasiadł na ławce trenerskiej. W kwietniu 2023 roku, a więc pod koniec poprzedniego sezonu przejął drugoligowy Eyupspor i dokończył z nim rozgrywki. Ostatecznie drużyna zajęła szóste miejsce.

Ten sezon jest dla Turana i jego ekipy zdecydowanie bardziej udany. Wygrali aż 23 mecze, w trzech podzielili się punktami, a w pozostałych siedmiu musieli uznać wyższość rywali. Dzięki temu wywalczyli mistrzostwo na zapleczu Super Lig. Na kolejkę przed końcem sezonu mają trzy punkty przewagi nad drugim Goztepe, co oznacza, że awansują do najwyższej klasy rozgrywkowej.

To wielkie osiągnięcie dla tego klubu. Po raz ostatni rywalizował w Super Lig niespełna 90 lat temu, a konkretnie w 1937 roku! "Arda określany jest tureckim Johanem Cruyffem" - pisze profil fcbarca.com na X. Tym samym już w kolejnym sezonie drużyna 37-letniego skandalisty zmierzy się z najlepszymi zespołami w Turcji.

Ekipa Turana postara się namieszać w Super Lig

Turan może więc pochwalić się pierwszym sukcesem w roli szkoleniowca. Nie dość, że to dopiero pierwsza jego drużyna w karierze, to jeszcze notuje z nią przyzwoite wyniki. Poprowadził ją w 43 meczach, zdobywając średnio dwa punkty na spotkanie. Do końca rozgrywek pozostało już tylko jedno starcie. W sobotę drużyna Turana zmierzy się z Erzurumspor FK.

W przeszłości o Turku było też głośno w Polsce. Kiedy grał jeszcze dla Barcelony, pojawiły się wieści, że może dołączyć do ekstraklasy. Stał się rzekomo celem transferowym Legii Warszawa. Wtedy "Super Express" informował o "luźnych rozmowach" w sprawie zmiany barw i zasileniu szeregów stołecznej ekipy. Finalnie Turan powrócił do Galatasaray.