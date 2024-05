Klub Polaka zleciał z ligi. Kibic nie wytrzymał i pokazał im, jak się strzela! [WIDEO]

Dla Birmingham City był to szalony, ale w znacznej mierze tragiczny sezon. Forma piłkarzy była słabiutka, zaś na pewno nie pomagały też ciągłe zmiany trenera. W bieżącej kampanii mieli ich aż sześciu! Jednym z nich został legendarny piłkarz Wayne Rooney, ale i jemu nie udało się poprawić wyników drużyny.

REKLAMA

Zobacz wideo Jastrzębski Węgiel przegrywa finał Ligi Mistrzów. Jakub Popiwczak: Ogromny ból

Zwycięstwo na koniec nie wystarczyło

By się rzutem na taśmę uratować, Birmingham potrzebowało 4 maja triumfu nad Norwich oraz porażki kogoś z trójki: Blackburn Rovers, Sheffield Wednesday, Plymouth Argyle. O ile zespół Krystiana Bielika (rozegrał 90 minut) faktycznie z Norwich wygrał 1:0, to niestety dla nich wszyscy pozostali rywale też wygrali swoje mecze. Birmingham dołączyło więc do Rotherham oraz Huddersfield Town (drużyna Michała Helika) na autostradzie prosto do League One.

Piłkarzom to nie wychodziło, więc strzelił kibic. I to jak!

Źli i załamani kibice po meczu oraz wiadomości o relegacji wkroczyli na murawę. Wtedy też wydarzyło się coś, co szybko obiegło media społecznościowe. Jeden z fanów ustawił sobie piłkę na jakimś 40. metrze od bramki i... naprawdę pięknie trafił do siatki, ku powszechnej radości wszystkich świadków zdarzenia.

Mężczyzna szybko utonął w objęciach pozostałych kibiców. Ci na trybunach szybko zaczęli zaś skandować, by klub zaoferował mu kontrakt na nowy sezon. Delikatny akt radości na koniec katastrofalnej dla zespołu kampanii. Krystian Bielik rozegrał 36 spotkań, w których uzbierał 2989 minut. Bez goli, bez asyst, z dorobkiem 12 żółtych kartek i 1 czerwonej.