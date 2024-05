Obrzydliwy wpis legendy futbolu po śmierci Cesara Luisa Menottiego. Hańba

Jose Luis Chilavert lubi przyciągać kontrowersje. W marcu o legendarnym bramkarzu zrobiło się głośno przez jego opinie dotyczące Viniciusa Juniora. Paragwajczyk nazwał go "ped***m" i stwierdził, że "piłka nożna to sport dla mężczyzn". Wszystko przez to, że Brazylijczyk rozpłakał się na konferencji prasowej. Teraz Chilavert znów szokuje - tym razem opinią o zmarłej legendzie argentyńskiej piłki.

